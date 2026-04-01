Pêche en mer : 2e édition de l’Open Surfcasting du Fium’orbu-Castellu-Oriente les 24 et 25 avril

En avril 2025, le Surfcasting Club de Ghisonaccia organisait sa première édition de l’Open avec déjà un énorme succès populaire avec une cinquantaine d’équipes, dont 13 venues d’Italie et du Continent. Cette année, pour l’heure 72 équipes, dont une trentaine venue de Sardaigne, du Nord de l’Italie, de Turquie ou encore du Continent, sont d’ores et déjà engagées, « il ne reste que 8 places pour cet Open sachant que nous voulons clôturer à 80 car nous n’aurons pas suffisamment de bénévoles. Nous voulons grandir petit à petit et assurer ainsi la pérennité de ce concours », a expliqué Ghjuvan Santu Le Mao, président du club.
Le concours va se dérouler sur la plage du Quercione, à Serra di Fium’Orbu, de Calzarellu, à Prunelli di Fium’Orbu, de Vignale et de Pinia à Ghisonaccia, de Casabianda et de Marestagno, à Aleria. Les participants ont rendez-vous le 25 avril à 11 heures dans la salle des fêtes de Ghisonaccia pour le tirage au sort des places. Les pêcheurs pourront accéder à leur emplacement à 14 heures tandis que le concours se déroulera entre 15 heures et 23 heures. La pesée des prises, à la maille, et la remise des prix se dérouleront à partir de minuit toujours à la salle des fêtes de Ghisonaccia tandis qu’un repas sera offert à tous les participants, « nous ferons un veau à la broche avec un producteur de la région. Par ailleurs, avant le tirage au sort des places, nous offrirons à toutes et tous un panier garni composés de produits du terroir comme du vin, de la confiture ou encore de l’huile d’olive. Je précise également que les trophées ont été réalisés par une artiste locale, en l’occurrence Alicia Bernardini. Le but de l’Open est non seulement de mettre en avant le surfcasting, mais aussi la région du Fium’Orbu-Castellu et de l’Oriente puisque nous sommes soutenus également par les Office de Tourisme du Fium’Orbu et de l’Oriente. Nous aurons aussi la participation de Kevin Gueniot, fabriquant de cannes dans la région sous l’enseigne de A Piuma. Il y aura d’ailleurs des cannes qui seront offertes aux gagnants dans les diverses catégories ».
Parmi les participants, on notera la présence de quatre équipes féminines dont une équipe venue de Turquie composée de Nur Kayacik Yilmaz et Eylem Dundar, récent vainqueurs du Biggest Fish de Chypre ! Des couples, des pères et leur fils ainsi que grand-père et petit-fils seront également en lice pour ce 2e Open.
Chaque pêcheur aura un linéaire de 50 mètres à sa disposition pour y installer quatre cannes, sans pour autant s’approcher des équipes voisines de manière à ce que les fils ne s’emmêlent pas, bien sûr ! Suivant la règlementation internationale, seuls trois hameçons par canne seront autorisés.
Quant aux appâts, il n’y a pas de règles précises sauf que sont interdits les attractants, les vifs et les asticots. Pour qu’une prise soit enregistrée, il faudra évidemment que le poisson soit à la maille. « Il y aura des commissaires sur chaque secteur pour le vérifier. Si le poisson n’est pas à la maille, il sera remis à l’eau dans les meilleures conditions possibles. L’état de propreté des plages sera également un critère à prendre en compte pour les pêcheurs et des pénalités seront appliquées dans le cas contraire puisque les pêcheurs seront également équipés de sacs poubelles pour le tri sélectif », a poursuivi Ghjuvan Santu Le Mao.
Les inscriptions se montent à 90 euros par équipes et il suffit de téléphoner au 06.72.14.40.57, pour une dotation totale de 15 000 euros. Mais attention, il ne reste que 8 places !
Notons enfin que le champion italien Michael Meloni proposera un stage de lancer la veille du concours, soit le vendredi 24 avril.
Le concours va se dérouler sur la plage du Quercione, à Serra di Fium’Orbu, de Calzarellu, à Prunelli di Fium’Orbu, de Vignale et de Pinia à Ghisonaccia, de Casabianda et de Marestagno, à Aleria. Les participants ont rendez-vous le 25 avril à 11 heures dans la salle des fêtes de Ghisonaccia pour le tirage au sort des places. Les pêcheurs pourront accéder à leur emplacement à 14 heures tandis que le concours se déroulera entre 15 heures et 23 heures. La pesée des prises, à la maille, et la remise des prix se dérouleront à partir de minuit toujours à la salle des fêtes de Ghisonaccia tandis qu’un repas sera offert à tous les participants, « nous ferons un veau à la broche avec un producteur de la région. Par ailleurs, avant le tirage au sort des places, nous offrirons à toutes et tous un panier garni composés de produits du terroir comme du vin, de la confiture ou encore de l’huile d’olive. Je précise également que les trophées ont été réalisés par une artiste locale, en l’occurrence Alicia Bernardini. Le but de l’Open est non seulement de mettre en avant le surfcasting, mais aussi la région du Fium’Orbu-Castellu et de l’Oriente puisque nous sommes soutenus également par les Office de Tourisme du Fium’Orbu et de l’Oriente. Nous aurons aussi la participation de Kevin Gueniot, fabriquant de cannes dans la région sous l’enseigne de A Piuma. Il y aura d’ailleurs des cannes qui seront offertes aux gagnants dans les diverses catégories ».
Parmi les participants, on notera la présence de quatre équipes féminines dont une équipe venue de Turquie composée de Nur Kayacik Yilmaz et Eylem Dundar, récent vainqueurs du Biggest Fish de Chypre ! Des couples, des pères et leur fils ainsi que grand-père et petit-fils seront également en lice pour ce 2e Open.
Chaque pêcheur aura un linéaire de 50 mètres à sa disposition pour y installer quatre cannes, sans pour autant s’approcher des équipes voisines de manière à ce que les fils ne s’emmêlent pas, bien sûr ! Suivant la règlementation internationale, seuls trois hameçons par canne seront autorisés.
Quant aux appâts, il n’y a pas de règles précises sauf que sont interdits les attractants, les vifs et les asticots. Pour qu’une prise soit enregistrée, il faudra évidemment que le poisson soit à la maille. « Il y aura des commissaires sur chaque secteur pour le vérifier. Si le poisson n’est pas à la maille, il sera remis à l’eau dans les meilleures conditions possibles. L’état de propreté des plages sera également un critère à prendre en compte pour les pêcheurs et des pénalités seront appliquées dans le cas contraire puisque les pêcheurs seront également équipés de sacs poubelles pour le tri sélectif », a poursuivi Ghjuvan Santu Le Mao.
Les inscriptions se montent à 90 euros par équipes et il suffit de téléphoner au 06.72.14.40.57, pour une dotation totale de 15 000 euros. Mais attention, il ne reste que 8 places !
Notons enfin que le champion italien Michael Meloni proposera un stage de lancer la veille du concours, soit le vendredi 24 avril.
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