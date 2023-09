Deux jeunes pêcheurs corses brillent au Championnat de France de Surfcasting

Jacques Bimbi a de quoi être fier. Il préside le Comité corse de Pêche sportive qui réunit 48 adhérents à travers 4 clubs insulaires et qui organise, chaque année, des concours sur les différentes plages de l’île. Le surfcasting est une technique de pêche en mer pratiquée depuis la plage, les digues ou les rochers. Elle consiste à aller pêcher plus ou moins loin, jusqu’à plus de 160 mètres, derrière les rouleaux, pour aller chercher les plus beaux poissons.



Cette année, Yaniss Tissier-Joyeusas et Nohlann Tena, deux membres du Comité, tous deux 15 ans, ont participé au Championnat de France qui se déroulait sur les plages de Bias, en Nouvelle-Aquitaine, du 18 au 23 août.



Ce championnat, qui réunissait 91 participants, s’organisait autour de deux manches : lors de la première, un pêcheur devait pêcher durant 4h et remonter le plus de poissons possible. La seconde épreuve consistait à lancer des plombs de pêche de 125 grammes le plus loin possible, sur un terrain balisé. Les deux jeunes Corses se sont distingués puisque Yaniss Tissier-Joyeusas, licencier au Surfcasting club de Ghisonaccia, devient champion de France dans la catégorie cadet avec un jet de 170,02 mètres. Nohlann Tena, licencier au Surfcasting club de la Ragnola, devient quant à lui Vice champion de France avec un lancé de 166,18 mètres.



Pour les cumuls des deux manches, Nohlann Tena se classe troisième dans la catégorie cadet et Yaniss Tissier-Joyeusas se classe dixième. À noter que Nohlann Tena, durant la seconde épreuve, fait la plus grosse prise du concours avec un loup de 54 centimètres. « C’est un score exceptionnel pour de jeunes corses. Ils se sont beaucoup entraînés. Ils se sont inscrits au sein du comité il y a 1 an et demi parce qu’ils étaient passionnés par la pêche. C’est en discutant dans le magasin où ils ont l'habitude de prendre leur matériel qu’ils ont entendu parler de pêche sportive. Ils ont adhéré à la méthode des concours et à la convivialité qui entoure cet évènement. » se réjouit Jacques Bimbi.