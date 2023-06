Aleria : succès des concours de pêche en mer

Rendez-vous en octobre pour le big fish



Les postes de pêche sont pointés tous les 50 mètres et les participants tirent au sort leur emplacement entre le restaurant Le Bounty et la tour de Diana, « s’il faut. Nous avons la chance de disposer de plus de 4 kms de plage, et c’est largement suffisant pour accueillir beaucoup plus de participants. Tandis que nous mettons en place une petite buvette avec restauration à hauteur du dernier poste. Chaque pêcheur a le droit de mettre deux cannes à l’eau et autant de réserve. Par équipe de deux, généralement, il y en a un qui pêche et l’autre qui est chargé de préparer les cannes, les bas de ligne et les appâts ».



Pour ces concours, toutes les cannes et tous les appâts sont autorisés « sauf le vif qui n’est autorisé que pour le big fish, et seulement si on l’a pêché soit même. Et il n’y a pas de montages imposés. Seuls ne sont pas admis les montages de plus de trois bas de ligne. Il faut savoir aussi que seuls les poissons maillés vont à la pesée », explique Grégory Lépicier. « Nous avons commencé les concours de nuit. Une particularité que préfèrent les « pro ». Mais les gens qui ne sont pas licenciés dans l’un des 5 clubs de surfcasting de l’île, souhaitent commencer à pêcher en journée. C’est pourquoi, pour contenter le plus grand nombre, nous proposons un concours qui commence à 13 heures pour se finir à 20 heures. L’important n’est pas d’avoir uniquement des compétiteurs, mais d’offrir à tous la possibilité de participer et d’échanger ainsi avec les pros. C’est vraiment le but du jeu car il y a trop de différence entre les licenciés, qui participent à des concours nationaux et internationaux, et les pêcheurs qui pratiquent en loisir. Lorsque vous avez le champion de France, Jean Isola, de Folelli, qui participe, c’est pas évident pour les autres inscrits. Jean est un très grand pêcheur. Il a gagné les plus gros concours en Méditerranée ».



Lors du dernier concours, la victoire est revenue à Julien Saez et Ange Nurchis, « une équipe d’Aleria d’ailleurs », qui ont offert leurs prix à de jeunes pêcheurs de la commune qui sont inscrits au club de surfcasting de Ghisonaccia de manière à les inciter à pratiquer davantage.»



Rendez-vous à présent cet automne, certainement le 2e week-end d’octobre