Pêche en mer : En Corse, la meilleure période, c’est maintenant !

Pour s’amuser un peu au bord de l’eau en cette période, il est nécessaire d’être très matinal et d’être au poste avant le lever du soleil. On commencera par titiller les seiches et les calamars avec son petit lancer sur lequel on accrochera une turlutte. Il est certain que l’on pourra garder les prises pour un succulent repas, mais ces céphalopodes sont d’excellents appâts. On fonction de leur taille, on les montera entier sur l’hameçon, ou en lanières. « Mais pour avoir la chance de prendre un gros loup ou un gros denti, il est préférable de monter le céphalopode entier sur le bas de ligne. Gros appât, grosse prise. C’est ce qu’on m’a toujours appris », indique Bastien Bianchi, détaillant en articles de pêche à Corte. Si l’on fait le choix de présenter l’appât en lanière, il faudra faire plusieurs tours à l’hameçon le long de la lanière de seiche ou de calamar avant de ligaturer le tout de manière à assurer une bonne tenue au lancer. Si le coup du matin est excellent, il ne faut pas négliger celui de midi ainsi que celui du soir, au coucher du soleil. Et pour les plus courageux, celles et ceux qui n’ont pas peur d’affronter le froid, la pêche de nuit est aussi particulièrement recommandés !