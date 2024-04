« Blackstar » : Un concept innovant au Centre Culturel l’Alb’Oru à Bastia

Après un parcours international, «Blackstar » est donc l’hôte de l’Alb’Oru à l’invitation de la municipalité bastiaise, via sa direction culturelle. L’exposition a été inaugurée ce jeudi et le film et le concert qui l’accompagne sont programmés pour ce mardi 30 avril à 20h30. « Ce qui vous est proposé à Bastia n’est pas plus du cinéma qu’un concert live ou de la peinture. C’est tout ça à la fois. S’il existe plusieurs façons d’aimer la Corse, voici la nôtre » déclare le concepteur Théophile Minuit.

Blackstar, le film.



​Blackstar est un long métrage écrit et réalisé par le Bastiais Jean-Jacques Catani, alias Théophile Minuit. Il raconte l'histoire d'amour que Saint-Exupéry a vécue pendant la guerre à New York avec une jeune et jolie journaliste chez qui il écrivit l'essentiel du Petit Prince. « A l’origine de mon film, un document retrouvé à New-York » explique Théophile Minuit. « Blackstar jette un pont entre deux époques et aussi entre deux continents pour raconter une histoire d'amour et de fantômes. L'histoire d'amour que vécurent à New York, pendant la guerre, Saint-Exupéry et Sylvia Hamilton ». Le scénario s'appuie sur un contexte réel : une enquête a permis de retrouver les deux derniers enfants encore vivants ayant rencontré Saint-Exupéry de part et d'autre de l'Atlantique : le père du réalisateur avait onze ans lorsqu'il côtoyait Saint-Exupéry du côté de Pietranera dans le Cap Corse et Stephen Reinhardt au même âge a vu s'écrire le Petit Prince dans l'appartement sa mère Sylvia Hamilton, la petite amie de Saint-Exupéry à New-York. « Nous disposons de leurs témoignages uniques, exclusifs et filmés » souligne T. Minuit.

Partie intégrante et importante du film : la musique. « Le film met en résonance les doutes de deux grands artistes dans leurs périodes newyorkaises respectives : Bowie et Saint-Exupéry » explique le réalisateur.

Blackstar est une belle œuvre poétique et pétillante avec trois New-Yorkaises, à peine sorties de l'adolescence, au casting qui mènent l'enquête un peu façon Club des cinq.

« Blackstar c’est aussi l'histoire d'un manuscrit perdu - celui du Petit Prince - qui a récemment ressurgi dans un musée au cœur de New York » précise T. Minuit. « Peu après et non loin de là disparaissait David Bowie en 2016. Cette synchronicité a influencé l'écriture du film et son tournage dont une partie en Corse dans le Cap ».

Accueilli en avant-première au siège de l’UNESCO, Blackstar a été sélectionné à l’occasion du Festival de Cannes 2023 par le réseau des cinémas de St Raphaël, Menton, Ste Maxime, Fréjus, labellisé AFCAE, Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai et Europa Cinéma. Depuis sa création, le concept a voyagé dans le monde entier. En cette année du 80ème anniversaire de la disparition du pilote-écrivain, la municipalité de Bastia a eu l’excellente idée de la présenter au public corse.



Blackstar, le concert.

Durant la projection du film, le génie de Théophile Minuit est de jouer du piano et de chanter, en direct, des chansons de David Bowie. Dans le film lui-même, actrices et acteurs interprètent également du Bowie.



Blackstar, l’exposition.

Dans le sillage du tournage du film, l’artiste peintre Nathalie Lemaitre, compagne de Théophile Minuit, a découvert l’inspiration que ce soit sur les sites de tournage à New-York ou en Corse. L’artiste a ainsi créé une trentaine de grandes toiles. « Fasciné par cette création, inspiré moi-même par ses toiles, je les ai incorporées à mon film » indique Th. Minuit. Nathalie Lemaitre est originaire d'une famille de peintres du Nord et de Belgique. A l'âge de vingt ans elle est repérée pour sa technique consistant en un collage de fragments de papiers de magazines sur la toile subissant une décoloration et recevant en dernière étape une application de peinture à l'huile.

En bonus, le concept Blackstar expose dans le hall du centre culturel bastiais une maquette géante (3m d'envergure) du Lightining P38 que pilotait Saint-Exupéry lors de sa dernière mission le 31 juillet 1944, au départ de Borgo. L’avion tourne et pivote sur lui-même inlassablement. « J’ai peint l’avion selon ma technique habituelle » souligne Nathalie Lemaitre. «La partie corse minérale du film sur sa face la plus sombre et la partie new yorkaise sur sa face plus joyeuse ».

De beau moments à passer au Centre Culturel. Si le film n’est diffusé que ce mardi 30 avril, l’expo restera en place jusqu’à fin, mai.