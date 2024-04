Handball N3 : Corte s’incline mais garde la tête

En tête avec 4 points d’avance à l’entame de cette rencontre à La Valette, samedi, les Cortenais avaient droit à un joker à trois, journées de la fin. Malgré un bon début de match, les hommes d’Adrien Magne se sont inclinés sur la fin. Ils n’ont plus de droit à l’erreur s’ils veulent accéder en Nationale 2 à la fin de la saison.

Après un premier tir de Galibert arrêté par le gardien adverse, c’est Gimenez qui mettait les Cortenais sur la bonne voie dès la deuxième minute. Mais très vite, les joueurs de La Valette prenaient la mesure de leurs adversaires pour prendre l’avantage rapidement et pour mener même de 4 buts à la 17e minute : 11-7. Niang parvenait à égaliser à la 24e tandis que Moulin permettait aux Cortenais de prendre l’avantage dans cette partie à deux minutes de la pause : 15-14. Un arrête de Ribeiro et un but de Chagrot donnaient un peu d’air aux hommes de Magne en rentrant aux vestiaires : 14-16.

Mais dès le retour des vestiaires, Bonnus remettait La Valette sur les bons rails. S’engageait alors une course poursuite entre les deux formations qui se répondaient du tac au tac. Et Corte courait après le score sans parvenir à reprendre l’avantage. Le suspense était entier. Niang, Chagrot et Morato permettaient au HB Corte de rester à la hauteur de La Valette tandis que Ribeiro effectuait de nouveaux arrêts décisifs. Dans les dernières minutes alors que le score était de 30-29, Montandon s’interposait de fort belle manière sur des tirs de Niang et Demesy. À l’inverse, Bonnus ne manquait pas sa cible à quelques secondes de la fin et donnait finalement la victoire à La Valette sur ce score de 31-29.

Samedi, Corte recevra Agde à 15 heures. Une formation qui est toujours en course pour le titre. Agde est, en effet, 3e avec un tout petit point de retard sur le leader cortenais. Autant dire qu’il s’agira là d’une vraie finale à remporter absolument avant de se rendre le 25 mai à Mougins, pour la dernière journée, avec l’esprit plus tranquille…