Pays ajaccien : un conseil intercommunal de sécurité et de prévention pour lutter contre la délinquance

Il ne s’agissait pas, ce mercredi matin dans les locaux de la CAPA d’un conseil communautaire traditionnel, le but était tout autre et d’importance majeure : la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes. À la tribune du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, Laurent Marcangeli, président de la CAPA, accompagné de Michel Tournaire, coordinateur pour la Sécurité Publique en Corse, Nicolas Septe, procureur de la République d' Ajaccio, et François Chazot, directeur de cabinet du préfet de Corse.





Dans la salle, des élus mais aussi des représentants de la Sécurité Publique notamment Sandrine Revel, nouvelle commandante de la compagnie de gendarmerie d'Ajaccio et de l’Education Nationale pour debater des faits de délinquance en les analysant pour cibler les priorités et faire des préconisations.



Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) est une instance qui a pour vocation de constituer un cadre de concertation sur les priorités à mener au niveau local pour assurer une qualité de vie et la tranquillité publique, en mettant en place la stratégie nationale de prévention de la délinquance .



Avec une dotation annuelle, il organise des actions de prévention dans les communes de l’intercommunalité, en déclinant trois axes : dprotection le plus en amont des personnes vulnérables et l’implication citoyenne mais au coeur de son action il y a la lutte efficace contre toutes les formes de délinquance. « La prévention commence à l’école, lance Laurent Marcangeli, en guise d’ouverture, la frontière est limite en l’incivisme et la délinquance. Il est important de détecter dès le plus jeune âge. Nous devrons être plus concrets par rapport au territoire et définir, ensemble, un cadre conventionnel axé sur divers outils... »



Travailler de manière plus efficace

Puis c’est au tour de Michel Tournaire, coordinateur pour la Sécurité Publique en Corse, de prendre la parole. Il sera alors question d’états des lieux, d’un bilan et des perspectives du CISPD avec un socle fort : « La liaison, rappelle-t-il, entre police municipale et nationale. »

Nicolas Septe, nommé le mois dernier Procureur de la République à Ajaccio va rappeler « Un partenariat fructueux et la nécessité de travailler ensemble. »



Il ressortira, notamment, de ces premiers échanges, la nécessité de lutter efficacement contre toutes les formes de délinquance. « Elles ne concernent pas seulement la petite délinquance, préciseront les intervenants, mais aussi et surtout les violences conjugales, considérées comme une priorité par le Ministère de la Justice, le cyber-harcèlement particulièrement actif dans nos établissements scolaires, les nuisances au quotidien et bien sûr, le trafic de stupéfiants, également très présent chez nous. Il sera vital de travailler tous ensemble en incluant l’Education Nationale et le tissu associatif. »





Une séance qui a permis de définir les grands axes à venir et de dresser un état des lieux des actions entreprises ainsi que des orientations stratégiques communes à mettre en œuvre pour déboucher sur une charte de gouvernance du CISPD, et plus spécifiquement du Contrat de Sécurité Intégré, qui pourrait être validée prochainement.