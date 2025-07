Pause fraîcheur avec le plongeur-photographe Tony Viacara

On ne chôme pas du côté du Vieux-Port de Bastia, où Tony Viacara, enfant du quartier devenu plongeur professionnel reconnu, multiplie les activités. À l’occasion de l’inauguration du port rénové, la municipalité lui consacre une exposition en plein air jusqu’à la fin de l’été. « Ce sont 15 photos prises au large de Bastia, entre 6 et 60 mètres de profondeur », explique le photographe sous-marin. « Cette expo fait suite à une résidence effectuée en Turquie, grâce à la Collectivité de Corse et à l’Institut français de Turquie. Elle circule désormais dans toute l’Europe ».



Installées tout le long du quai de la rue de la Marine, les images – méduses, hippocampes, poulpes, anémones, épave de chalut – dévoilent un monde fragile et méconnu. « Cette exposition a aussi pour but de sensibiliser le public à l’environnement. Il est urgent de regarder, de comprendre, et de protéger. La Méditerranée est l’une des mers les plus riches en biodiversité, mais aussi l’une des plus menacées. À travers mes photos, je souhaite éveiller les consciences et partager un message d’espoir et de responsabilité ».



Ambassadeur de la marque Scubapro, Tony Viacara dirige également le Marine Diving Center, un club de plongée basé à Bastia, géré par sa fille Marine. « Le centre propose toute l’année un large panel d’activités encadrées par quatre professionnels brevetés, de Bastia jusqu’à Macinaggio », souligne-t-il. Si les touristes sont nombreux à s’y initier, les insulaires ne sont pas en reste : « Cela fait partie du patrimoine. Beaucoup de Corses veulent découvrir les épaves, la faune, la flore. On en profite pour sensibiliser à la biodiversité marine et à l’écosystème. »



L’été sera aussi rythmé par plusieurs tournages pour TF1. Et les projets ne manquent pas. En novembre, Tony Viacara représentera l’association Un océan de vie en mer de Cortez, en Basse-Californie, pour un recensement photographique d’espèces marines : baleines, orques, requins…



En février 2026, il emmènera une dizaine de membres de son club en Indonésie pour une expédition de onze jours en mer de Banda. « On plongera sur des épaves, on côtoiera raies manta et hippocampes pygmées. C’est l’un des pays les plus riches en biodiversité au monde. »



D’ici à 2027, un autre projet se prépare avec l’association Arc-en-ciel : emmener des enfants atteints de maladies graves en Antarctique. « Avant cela, avec Joël Bazzali, président de la section corse, on en accompagnera quelques-uns sur le plateau de TF1, pour assister à un journal », ajoute-t-il.



Fierté supplémentaire : le club, en lien avec Corsica Free Diving, compte désormais dans ses rangs une championne de France de plongée sans palmes, Émilie Bertrand-Lucchese. « Stéphane Provent, un ami d’enfance, est spécialisé dans l’apnée. Lui aussi fait découvrir nos fonds marins, même en grandes profondeurs. » De Bastia à l’Indonésie, du Vieux-Port à la mer de Cortez, Tony Viacara poursuit sa mission avec passion : faire découvrir, documenter et protéger le monde sous-marin.