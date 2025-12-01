Patinoire, grande roue, calendrier de l’Avent... Bastia ouvre ses festivités de Noël

Alors que la patinoire a lancé les festivités dès le début de la semaine, la grande roue a ouvert à son tour ce vendredi. Installée en bas de la place Saint-Nicolas, elle devient chaque année l’un des points de vue privilégiés pour admirer la ville et ses illuminations. Le marché de Noël, lui, ouvrira ses chalets le 10 décembre. Plusieurs dizaines d’exposants sont attendus, entre artisans locaux, stands gourmands et idées cadeaux. « Notre volonté, c’est d’animer la ville en cette période de fêtes », souligne Mattea Lacave, adjointe au maire déléguée à la culture. « On souhaite animer toute la cité de Bastia, que ce soit par les lumières mais aussi par les activités proposées en ville ou dans nos lieux culturels. Je pense au marché de Noël, mais aussi aux activités à la Casa di e Lingue ou à l’Alb’oru. »



Pour la municipalité, le but est aussi « de renforcer l’attractivité de notre ville ». « Notre volonté, c'est de participer à ce moment incontournable de notre vie culturelle, sociale et économique, et on essaie de faire de cette période un moment de fête, de partage, de tradition et de solidarité. » Une volonté d’animer la ville qui se traduit aussi dans les décorations de Noël présentes à de nombreux endroits. Pour cette édition, le budget alloué par la mairie s’élève à 493 474 €, marquant une augmentation de 13 % par rapport à l’année dernière. Selon la municipalité, « les choix 2025 s’inscrivent dans la continuité de la concertation menée l’an dernier avec les associations de commerçants, dont les besoins exprimés ont guidé les orientations de la ville ». « La ville réaffirme ainsi sa volonté d’accompagner l’attractivité commerciale du centre-ville, tout en offrant à tous un cadre festif et convivial pour les fêtes de Noël », précise-t-elle.

