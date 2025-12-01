Patinoire, grande roue, calendrier de l’Avent... Bastia ouvre ses festivités de Noël

L’esprit de Noël s’est officiellement installé à Bastia. Durant tout le mois de décembre, illuminations, grande roue, marché de Noël et animations pour les familles transforment la place Saint-Nicolas et le centre-ville en véritable décor hivernal. Parmi les attractions les plus attendues, la patinoire vient de rouvrir ses portes ce mardi. Et cette année, la glace synthétique laisse place à une véritable surface glacée. « C’était vraiment une demande », indique Amèline Bonnin, responsable de la patinoire. « Les gens avaient envie de revoir de la vraie glace, le plaisir de patiner n'est pas le même. Avant, c'était plus un effet roller, mais maintenant, c’est un autre effet. Et puis, ça fait quand même plus Noël ! »
Pourtant, la véritable glace nécessite beaucoup plus d’entretien. « On a des groupes froids qui sont à côté de la patinoire et qu'on doit régler tous les jours en fonction de la température entre la journée et la nuit. On a aussi un entretien quotidien à faire. On racle la patinoire le matin, et on remet un arrosage le soir pour que les couches de glace se reforment bien la nuit et qu'on puisse patiner correctement le lendemain matin. » Un entretien qui nécessite deux heures de travail supplémentaire chaque jour. Cette année, la patinoire a également un nouvel emplacement : elle entoure désormais le kiosque de la place Saint-Nicolas. « C’est déjà plus pratique pour le flux, pour que les gens patinent dans un sens, mais c’est surtout une question esthétique. Ça fait tout de suite un effet. »
Une programmation étoffée
Alors que la patinoire a lancé les festivités dès le début de la semaine, la grande roue a ouvert à son tour ce vendredi. Installée en bas de la place Saint-Nicolas, elle devient chaque année l’un des points de vue privilégiés pour admirer la ville et ses illuminations. Le marché de Noël, lui, ouvrira ses chalets le 10 décembre. Plusieurs dizaines d’exposants sont attendus, entre artisans locaux, stands gourmands et idées cadeaux. « Notre volonté, c’est d’animer la ville en cette période de fêtes », souligne Mattea Lacave, adjointe au maire déléguée à la culture. « On souhaite animer toute la cité de Bastia, que ce soit par les lumières mais aussi par les activités proposées en ville ou dans nos lieux culturels. Je pense au marché de Noël, mais aussi aux activités à la Casa di e Lingue ou à l’Alb’oru. »
Pour la municipalité, le but est aussi « de renforcer l’attractivité de notre ville ». « Notre volonté, c'est de participer à ce moment incontournable de notre vie culturelle, sociale et économique, et on essaie de faire de cette période un moment de fête, de partage, de tradition et de solidarité. » Une volonté d’animer la ville qui se traduit aussi dans les décorations de Noël présentes à de nombreux endroits. Pour cette édition, le budget alloué par la mairie s’élève à 493 474 €, marquant une augmentation de 13 % par rapport à l’année dernière. Selon la municipalité, « les choix 2025 s’inscrivent dans la continuité de la concertation menée l’an dernier avec les associations de commerçants, dont les besoins exprimés ont guidé les orientations de la ville ». « La ville réaffirme ainsi sa volonté d’accompagner l’attractivité commerciale du centre-ville, tout en offrant à tous un cadre festif et convivial pour les fêtes de Noël », précise-t-elle.
Un Office de tourisme transformé pour les fêtes
Situé en bas de la place Saint-Nicolas, l’Office de tourisme de Bastia s’est également mis aux couleurs de Noël en proposant, cette année, une décoration immersive destinée à renforcer l’attractivité hivernale de la ville. Une installation qui se compose de deux pôles complémentaires, le premier mettant à l’honneur un calendrier de l’Avent géant, conçu spécialement pour les enfants. « On invite les familles à nous rendre visite, et les enfants ont la possibilité d’ouvrir une case du calendrier et de tenter de remporter une petite surprise, comme des entrées pour le carrousel, un cahier de coloriage qui reprend des scènes de la vie quotidienne, avec des petits personnages qui évoluent sur la patinoire, sur le carrousel, ou d’autres qui vont ramasser du houx sur les communes… », glisse-t-on du côté de l'Office.
Les enfants peuvent également tenter de remporter un jeu des 7 familles, créé spécialement pour cette fin d’année. « Les personnages des familles sont représentés par des animaux que l’on retrouve sur le territoire : flamant rose, cursinu, milan royal, chat forestier, renard, tortue d’Hermann et dauphin. Chaque famille est associée à une commune, et on retrouve chaque animal devant un élément du patrimoine. Par exemple, le papa flamant rose est mis en scène avec une écharpe du SCB ! C'est un moyen décalé de valoriser le patrimoine des communes et de montrer ce qu’il y a à faire chez nous. » Le jeu a aussi été pensé pour être accessible aux enfants porteurs de troubles comme la dyslexie, une volonté de montrer les valeurs de l’inclusion que porte l’Office de tourisme. Enfin, ce dernier propose aussi « un espace aménagé pour permettre aux enfants de venir rédiger et poster leur lettre au Père Noël. »
-
Handball N2 - Pas de miracle pour Corte – Ile-Rousse à Ghuilherand-Granges
-
Téléthon 2025 : 122 052 euros de promesses de dons en Corse
-
Miss France 2026 : Manon Mateus ne passe pas la sélection des douze demi-finalistes
-
A maghjina - In Bastia, un spechju marinu cilestu
-
Le dessin de Battì - U lume è l'astuti !?