Pass sanitaire pour les salariés, premier jour sans encombre à Ajaccio

À Ajaccio, la mesure ne semble pas causer trop de tracas aux professionnels. Sur le port de l’Amirauté, au bar restaurant Le Lodge, la sérénité est de mise. « On est prêts » assure Ange-François, responsable du bar. « On est tous vaccinés, on avait anticipé depuis la réouverture » poursuit-il. La vingtaine d’employés n’a donc pas de souci à se faire, face au vigile chargé de les contrôler à l’entrée. Pourtant, au départ, certains se sont montrés réticents à la vaccination : « On avait chacun nos points de vue, mais si on veut faire avancer l’affaire, on n’a pas le choix ».



Centre-ville, au Café Napoléon, même discours pour Agathe, chef de rang. « On est tous vaccinés ! » lance t-elle. Parmi la quinzaine de salariés, là encore, il y avait au départ quelques oppositions, vite résignées. « De toute façon, c’est comme ça et pas autrement » commente la jeune femme. « Il faut éviter de mettre les gens en danger. On est amenés à servir tout type de personnes, pour moi c’est une responsabilité » indique t-elle.