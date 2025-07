Parlemu Corsu lampa torna u so chjama à a CdC : « A lingua corsa ùn pò più aspittà »

Sta dumenica, in Corti, dui mesi dopu à a presentazione di u so pianu suciali pà a lingua, u cullettivu Parlemu Corsu hà tenutu una cunferenza di stampa, per sunà l’alarma è dumandà una riazzione urgente da parte di l’eletti di a Cullettività di Corsica. Piuttostu chì di ripresentà torna una volta u so prughjettu, i militanti anu vulsutu rinfriscà a memoria pulitica, è fà capisce ch’ellu ci vole à agisce subitu. « L’idea ùn era micca di prisentà torna u nostru pianu, chì quessu hè stata digià fatta u 20 di maghju. Avemu vulsutu mandà un signale forte, arricurdà ch’ellu ci vole à passà à l’azzione, è fà vede chì l’aspetta hè maiò, è l’urgenza hè vera », spieca Micheli Leccia, presidente di u cullettivu Parlemu Corsu.

À fiancu à ellu, più di 30 persone : militanti, raprisentanti d’associi, insignanti, paisani, cummircianti… Una sucetà civile cuscente, scunvinta da u silenziu di i puteri publichi, ma decisa à cuntinuà a so lotta.



Un pianu glubale, misure concrete

Stu pianu, purtatu da Parlemu Corsu, hè custituitu d’assi ligati trà di elli, è tocca à tempu a sucetà sana è l’educazione naziunale. L’ubbiettivu hè Chjaru, rinfriscà a piazza di u corsu in u cutidianu. « Vulemu chì u corsu ritruvessi a so piazza in carrughju, in e butteghe, in i servizii publichi, in i treni, in e gare… Ci vole chì a lingua sia visibile, intesa è viva », cuntinueghja Micheli Leccia. Trà e pruposte : a creazione d’una reta d’ambasciatori di a lingua, impignati à cunvince cumune è attori ecunomichi à fà campà u corsu in e so attività. Visibilità scritta, ma dinù presenza sonora : annunce in corsu, interfacce numeriche, segnaletica bislingua… « Tuttu hè pussibule, ci vole solu à vince e reticenze».



A scola à u core di a strategia

U cullettivu s’hè dinù investitu assai in l’educazione, cù dui scontri cù u rettore da u mese di maghju. A dumanda hè quella, generalizà l’immersione, soprattuttu in u secundariu. « L’immersione ùn pò esiste s’ellu ci hè u francese à ogni mumentu. Vulemu chì ogni squadra pedagocica sia cumpetente per insignà in corsu, chì i prufessori sianu tutti abilitàti, è chì i novi sianu furmati per impiegà u corsu in tutti i corsi , senza aspittà à calchissia », preciseghje Micheli Leccia. « Ci vole à generalizà u bislinguisimu, micca à tene u corsu cum’è un corsu à parte. »

Parlemu Corsu lampa un chjama à a CdC, oghje ùn ci hè più tempu da perde. « A lingua hè in periculu. I vechji si ne vanu, i sapè urali spariscenu, è frà tempu, a Corsica accoglie ghjente nova chì ùn hè micca integrata in u nostru sistema culturale forte. Ci vole à dà si i mezi per cursizà a sucetà. È quessa, si deve fà avà o ùn si farà mai più »,

U cullettivu travaglia dinù à prugetti d’intelligenza artificiale in lingua corsa, è dumanda chì a Cullettività crei una squadra dedicata à pilutà, accumpagnà è rende più forti l’iniziative esistenti. « U nostru messagiu hè chjaru : e nostre pruposte devenu esse pigliate in contu, subito avà. A situazione hè troppu critica. Ùn si pò più cuntinuà cusì. Ùn ci vole più à aspittà. A scola ùn pò fà tuttu, ma pò fà assai. È a Cullettività di Corsica hà i mezi per agisce ».