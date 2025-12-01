Langue corse : L’Assemblée de Corse adopte à l’unanimité la création du label « Paesi è Cità immersivi »

La question du financement

La création du label, qui a reçu l’avis favorable de la Chambre des territoires, de l’Assemblea di a Ghjuventu et du CESEC, fait l’unanimité dans l’hémicycle. Le débat est bref. Seuls les nationalistes interviennent pour exprimer des inquiétudes sur le financement et réaffirmer que la langue corse est, pour eux, un combat historique. « Je partage l’ambition de donner une impulsion forte à la langue corse à partir des communes. Il ne faut pas partir de zéro, il faut partir du travail déjà fait, et il faut des moyens humains et financiers », estime Véronique Pietri pour Core in Fronte. Pour elle, le label ne doit pas « être seulement un instrument incitatif, mais doit être accompagné d’exigences fortes et pratiques car la langue corse est en péril. Tout ce qu’on peut faire par nous-mêmes, tout ce qui dépend de nos institutions et de nos choix, il faut le faire ». D’autant, ajoute-t-elle que « le bilinguisme éducatif montre la fragilité du système. Chaque petit pas pour la reconnaissance de la langue est tout de suite freiné par l’Etat. Nous voulons que ce label soit un instrument de reconquête car la langue ne vivra pas seulement de symbole, mais de pratiques ». Saveriu Luciani, pour Avanzemu, va plus loin : « Le vrai défi, c’est le colonialisme linguistique et culturel qui est toujours là. Dans certains lieux, le corse ne se parle plus. Parler corse, c’est une façon de vivre. Nous sommes dans un combat, face à un défi historique. On peut voter ce que l’on veut, prendre les dispositifs que l’on veut, comme avec la charte, mais la réalité est qu’on n’a pas les moyens de les porter. Que vont demander les maires ? De l’argent ! Il faut un budget. Le Pays basque dépense beaucoup d’argent pour la langue. Pensez au financement ! ». Et de marteler : « Le défi est plus que vital pour un peuple. La convention avec le recteur, il faut la stabiliser avec des objectifs précis. Il faut développer la formation à tous les niveaux et un réseau intercommunal avec des initiatives généralisées. Il faut mettre en place un rapport de force. La corsophonie se rétrécit parce que le système ne répond pas aux défis. Le Riacquistu a fait son œuvre, mais ne fait plus. Il y a une autre société corse, l’action de la CdC ne suffira pas ».



Le combat de tous

Le président Simeoni se réjouit de cette unanimité et du fait que la présentation du rapport, comme le débat, se sont déroulés entièrement en langue corse : « C’est la preuve que l’on peut parler corse, même s’il y a une décision de justice qui nous empêche de le faire. Je continue de penser qu’il faut le droit et la pratique. Il faut engager une discussion avec l’Etat pour que la pratique de la langue ne soit pas seulement cantonnée au système éducatif ». Il reconnait qu’il faut réfléchir au financement : « Certaines actions sont déjà financées. Il faut trouver de l’argent pour que les choses avancent. Il est important d’arriver à un certain niveau d’efficacité et à des résultats ». Il lance un appel à tous les Corses : « Nous nous sommes battus ensemble pour l’immersion dans le système éducatif. Il est important de se battre ensemble pour une société immersive. Connaître la langue, c’est un attrait majeur de cohésion sociale parce que la langue fait peuple. On ne pourra pas sauver la langue si on ne la met pas dans le travail et le quotidien, c’est un facteur de progression individuelle et collective ». Le rapport a été adopté à l’unanimité.



N.M.