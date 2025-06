Parcoursup 2025 : quelles sont les dernières échéances ?

La plateforme d’admission post-bac entre dans sa phase décisive. Du 2 juin au 10 juillet 2025, les candidats peuvent recevoir, en continu, des propositions d’admission de la part des formations qu’ils ont demandées. Ces réponses peuvent prendre plusieurs formes, selon le type d’établissement visé.



Dans les filières non sélectives, les réponses sont généralement « oui » ou « oui, si » – ce dernier signifiant que l’admission est conditionnée à un accompagnement pédagogique. Pour les filières sélectives, les réponses varient selon les critères d’admission propres à chaque formation.



Répondre à chaque proposition : une obligation

Dès qu’une réponse est reçue, le candidat doit impérativement y répondre dans le délai indiqué dans son dossier Parcoursup. Passé ce délai, la place est perdue. Il est possible de conserver plusieurs vœux « en attente », mais une seule proposition ferme peut être acceptée à la fois. Pour faire un choix éclairé, les élèves peuvent solliciter leur professeur principal ou se tourner vers les services d’orientation de leur établissement.



Un calendrier ajusté pour 2025

Nouvelle étape cette année : entre le 6 et le 10 juin, tous les candidats sont invités à classer par ordre de préférence les vœux en attente qu’ils souhaitent conserver. Objectif : accélérer les réponses pour permettre à un maximum de lycéens d’obtenir une proposition d’admission avant les épreuves écrites du baccalauréat.



La plateforme Service-Public.fr rappelle l’importance de suivre régulièrement son dossier Parcoursup et de respecter les délais à la lettre, pour éviter toute mauvaise surprise.