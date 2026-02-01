Biguglia s’apprête à chanter avec I Voci di a Gravona

Le 13 mars prochain, l’Espace Charles Rocchi accueillera le retour sur scène du groupe I Voci di a Gravona avec un tout nouveau spectacle, mêlant titres emblématiques, nouveautés et hommages. Cette date marque le lancement de leur tournée 2026, qui les conduira à travers toute la Corse, avant des déplacements inédits à Perpignan et au Pays Basque.



« Ce sera avant tout une soirée d’échange avec le public », confie Paul Tradii, chanteur du groupe. « Nous proposerons nos titres phares, ceux que le public attend, mais aussi des nouveautés et quelques surprises. »



Le choix de Biguglia s’impose naturellement : position centrale entre Bastia et le Cap, salle appréciée, public fidèle. « Le public bastiais mérite qu’on soit présents. Il nous a toujours très bien accueillis », poursuit le chanteur. En première partie, Cas’Arcusgi, l’école de chant du groupe L’Arcusgi, viendra ouvrir la soirée, symbole fort de transmission et de liens intergénérationnels.



Des débuts aux renaissances



I Voci di a Gravona voient le jour au début des années 1980. Très vite, le groupe se fait connaître avec l’album Spaventu, qui rassemble plusieurs titres emblématiques. Les chanteurs parcourent alors les villages de l’île, multipliant les concerts souvent engagés.



Après ces premières années d’intense activité, le groupe connaît une première mise en sommeil, avant de revenir en 1998 avec l’album Terra. Puis, une période plus discrète s’installe : le groupe existe toujours, mais se fait moins visible sur la scène culturelle.



La relance actuelle débute en 2013, portée par une équipe motivée à redonner souffle et cohérence au projet. « Il a fallu restructurer pour retrouver un groupe homogène », explique Paul Tradii. Aujourd’hui, I Voci di a Gravona comptent 12 chanteurs et 6 musiciens, fonctionnant comme un collectif soudé. Cette dynamique débouche en 2021 sur la sortie d’un tout nouvel album qui marque le retour du groupe sur le devant de la scène. « Depuis quelques années, on a réussi à remettre le groupe à la place où il était avant », souligne le chanteur.



Passion, langue et partage



Au-delà de la musique, I Voci di a Gravona défendent un projet humain et culturel. Leur engagement repose sur trois piliers : la défense de la langue corse, la transmission du chant et le soutien au milieu caritatif.



C’est dans cet esprit qu’est née A Scola di Cantu di Voci di a Gravona. « Nous proposons aux habitants de la vallée de la Gravona des ateliers de chant afin que les enfants, les adolescents et les adultes puissent évoluer dans la chanson. Cela nous permet aussi de faire passer des messages », dévoile Paul Tradii.



Les membres s’investissent également dans des concerts dédiés à des causes associatives et apportent leur aide dès qu’ils le peuvent. « Si nous pouvons contribuer à une cause ou soutenir une association qui se bat, on le fait », glisse le chanteur.



Des idées à plusieurs voix



La démarche artistique du groupe est profondément collective. Certains membres ont un goût prononcé pour l’écriture, mais le groupe reçoit également des textes de contributeurs extérieurs. « On met les papiers sur la table, chacun donne son avis, et on décide ensemble », résume Paul Tradii. Aucun thème n’est imposé : l’objectif est de proposer des productions variées, ancrées dans la société, la mémoire et l’identité, mais aussi ouvertes sur le monde.



Actuellement, le groupe réfléchit à de nouvelles créations. « On a la matière, mais on n’est pas pressés de sortir un disque. On préfère prendre notre temps », conclut le chanteur. Une patience qui laisse présager des surprises et des moments inédits pour le public de Biguglia, où toutes ces réflexions, cette énergie et cette passion se retrouveront sur scène.