Papa Francescu In Corsica : deux journées de célébrations pour rappeler son passage "un annu dopu"

Alba Marcelli le Lundi 24 Novembre 2025 à 16:48

Le 15 décembre 2024, la Corse vivait une journée historique. La cité impériale recevait le Pape François. Pour commémorer le premier anniversaire de la visite du Saint Père, l'église de Corse organise deux grandes journées de célébrations, de mémoire et de fraternité dimanche 14 décembre et lundi 15 décembre à Ajaccio.



Un an. Un an déjà que Papa Francescu est venu en visite en Corse au cours de laquelle il avait déclaré : "Mi sono sentito a casa". 
Il y a un an, la ville d'Ajaccio et l'église de Corse s'apprêtaient à accueillir la visite de Papa Francescu sur l'invitation du Cardinal Bustillo. L'événement historique, qui s'est déroulé le 15 décembre 2024 dans la cité impériale, reste gravé dans toutes les mémoires. Pour célébrer le premier anniversaire de sa venue dans l'île, l'église de Corse organise à la mi-décembre deux journées de célébrations à Ajaccio pour revivire ce moment de grâce. 

Les célébrations débuteront le dimanche 14 décembre à  12h15 avec un accueil au baptistère Saint-Jean, une prise de parole et l'inauguration d'une exposition photographique. 
A 14h15, une procession se déroulera du baptistère jusqu'à la cathédrale, en passant par la Madunnuccia. 
A 15h, une messe solennelle sera présidée par le Cardinal François Bustillo. Puis à 16h30, un concert se tiendra sur le parvis de la cathédrale à la mémoire du Pape François.

Une promenade "Papa Francescu" inaugurée
Le lundi 15 décembre, un an jour pour jour, une promenade "Papa Francescu" sera inaugurée à 10h30, en présence du maire Stéphane Sbraggia, suivie de la bénédiction du lieu par le Cardinal et le dévoilement d'une plaque. 
A midi, les clochers de l'île résonneront et à 12h15, l'ensemble des établissements catholiques vivra un temps de prière, avec un lâcher de ballons "colombes de la paix". 
Pour clôturer ces célébrations, le soir à 18h30, les communautés chrétiennes célébreront une messe ou une veillée de prière. 





