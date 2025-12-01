Papa Francescu In Corsica : deux journées de célébrations pour rappeler son passage "un annu dopu"

Un an. Un an déjà que Papa Francescu est venu en visite en Corse au cours de laquelle il avait déclaré : "Mi sono sentito a casa".

Il y a un an, la ville d'Ajaccio et l'église de Corse s'apprêtaient à accueillir la visite de Papa Francescu sur l'invitation du Cardinal Bustillo. L'événement historique, qui s'est déroulé le 15 décembre 2024 dans la cité impériale, reste gravé dans toutes les mémoires. Pour célébrer le premier anniversaire de sa venue dans l'île, l'église de Corse organise à la mi-décembre deux journées de célébrations à Ajaccio pour revivire ce moment de grâce.



Les célébrations débuteront le dimanche 14 décembre à 12h15 avec un accueil au baptistère Saint-Jean, une prise de parole et l'inauguration d'une exposition photographique.

A 14h15, une procession se déroulera du baptistère jusqu'à la cathédrale, en passant par la Madunnuccia.

A 15h, une messe solennelle sera présidée par le Cardinal François Bustillo. Puis à 16h30, un concert se tiendra sur le parvis de la cathédrale à la mémoire du Pape François.



Une promenade "Papa Francescu" inaugurée

Le lundi 15 décembre, un an jour pour jour, une promenade "Papa Francescu" sera inaugurée à 10h30, en présence du maire Stéphane Sbraggia, suivie de la bénédiction du lieu par le Cardinal et le dévoilement d'une plaque.

A midi, les clochers de l'île résonneront et à 12h15, l'ensemble des établissements catholiques vivra un temps de prière, avec un lâcher de ballons "colombes de la paix".

Pour clôturer ces célébrations, le soir à 18h30, les communautés chrétiennes célébreront une messe ou une veillée de prière.