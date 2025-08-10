Palasca : intercepté à 158 km/h sur la RT 30

Charles Monti le Dimanche 10 Août 2025 à 08:44

Un automobiliste, sans doute pressé de rejoindre l'aéroport de Calvi a été intercepté par les gendarmes à 158 km/h sur la route territoriale 30 dans le secteur de l'Ostriconi sur le territoire de la commune de Palasca.