Palasca : intercepté à 158 km/h sur la RT 30

Lors d’un contrôle routier sur la RT30, les gendarmes ont intercepté il y a 2 jours un véhicule Cupra enregistré à 158 km/h au lieu de 90.
Le conducteur, un homme en route vers l’aéroport de Calvi avec une voiture de location, a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire et de la mise en fourrière du véhicule
"Un comportement irresponsable, sur un axe fréquenté et accidentogène" commente la gendarmerie de Corse sur ses réseaux sociaux accompagné d'un carton rouge qu'elle décerne à tous ceux qui sont sanctionnés de la sorte sur la route.