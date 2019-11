Palais Lantivy : Du cannabis dans le faux-plafond

C.-V. M le Vendredi 22 Novembre 2019 à 23:24

C'est l'endroit où l'on imagine mal en y pénétrant que l'on va y faire un jour pareille découverte. Et Pourtant. Le Palais Lantivy qui abrite à la fois la préfecture de Corse et la Collectivité de Corse abrite aussi des produits pour le moins stupéfiants. De la résine de cannabis notamment. Et de la poudre suspecte

