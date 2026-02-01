« Paisagji mediterranii » : Une exposition au musée de Bastia pour mettre en valeur l’œuvre originale

Au-delà des expositions qu’il présente tout au long de l’année, le Centre Méditerranéen de la Photographie, créé en 1990, met en place des espaces de rencontre et de dialogue social en défendant un modèle culturel et artistique accessible, connecté aux réalités contemporaines alors que le monde est de plus en plus divisé.



« Nous défendons la création et l’éveil de l’esprit critique des jeunes en considérant la photographie comme une pédagogie du regard sur la société » explique Marcel Fortini, directeur du CMP dont le siège est à Ville di Pietrabugno. « Nos actions génèrent du sens et de l’activité économique. La culture n’est pas un coût mais un investissement à long terme. En cette année 2026 nous fêtons les 200 ans de l’invention de la photographie et on s’aperçoit que, de l’analogique au numérique, elle répond de plus en plus aux exigences de la création ».



Le Centre méditerranéen de la photographie, dispose aujourd’hui d’un vaste patrimoine constitué d’œuvres d’artistes de styles et d’origines différents, concernant la Corse, la Méditerranée et au-delà. « L’intelligence Artificielle représente un véritable phénomène social qui bouleverse notre pratique et transforme notre perception du monde » souligne Marc Fortini. « C’est la raison pour laquelle il est important aujourd’hui de donner accès à l’œuvre originale et de prendre conscience de ses valeurs ». A



partir de la collection du CMP qui regroupe plus de trois mille œuvres à ce jour, l’exposition « Paisagji mediterranii »* se veut une vitrine de l’œuvre originale. Le parcours de l’exposition est ponctué de cinq séquences qui mettent en lumière les paysages méditerranéens à travers une sélection de photographies plasticiennes, documentaires et de reportage: « Paysage, voyage », « Dans le paysage », « Paysages, mystères », « Paysage, Histoire », « Paysage en ruines ». On y trouve les œuvres d’une vingtaine d’artistes photographes : Miguel Aleo, Jane Evelyn Atwood, Roberto Battistini, Elina Brotherus, Dominique Degli Esposti, Stéphane Duroy, Joan Fontcuberta, Julie Ganzin, André Kertész, Salvatore Ligios, Mathieu Micheli, Walter Niedermayr, Paulo Nozolino, Mathieu Pernot, Claude Philip, Serge Picard, Lola Reboud, Maddalena Rodriguez-Antoniotti, Valérie Rouyer, Albano Silva Pereira.



*Musée de Bastia : Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Entrée libre

