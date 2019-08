PLU de Zonza : à peine présenté et, déjà, remis en question

La salle de réunion de la mairie annexe de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio était pleine ce mercredi matin, 28 août. Preuve s’il y en est que l’urbanisme est un sujet majeur et dont le plus grand nombre se saisit volontiers. Le PLU doit venir remplacer l’actuelle carte communale, jusqu’à l‘heure maitresse en matière de constructibilité et de zonage. Obligatoire, le PLU se dessine sur tous les territoires de l’hexagone. Souvent problématique, il est pourtant nécessaire au développement des lieux de vie.





« Avant l’élaboration du PLU, nous procédons à un diagnostic du bâti, un recensement des lieux de vie, des hameaux, de l’habitat isolé. Et c’est à partir de cette étude mais également des différentes obligations et contraintes des lois d’urbanisme que nous dessinons des zonages et définissons les différentes possibilités d’aménagement d’un territoire, par d’abord le PADD puis le PLU » explique Romain Pitois, responsable du cabinet d’étude en charge de l’élaboration du PLU.

Si la salle semble studieuse et attentive aux prochaines dynamiques de développement qu’adoptera la commune, force est de constater que les intérêts privés sont dans toutes les têtes. Car les conséquences relatives au zonage ont et auront un impact direct sur la vie des habitants de la micro région.

Nonobstant, les nombreux cas particuliers que révèlent l’élaboration d’un PLU. Celui se doit définir de plus larges perspectives de développement, ainsi une voie cyclable devrait relier de nombreuses d’habitations au cœur du village, le boulevard urbain se dessine à nouveau et différents théâtres de verdure devront donner naissance à des lieux de culture, créateurs de lien social.





Un PLU et des débats

Consultable en ligne sur le site internet de la mairie, depuis le début du mois d’Août, le PLU zonzais compte déjà de vifs opposants ainsi un collectif, PLU jamais ça à vu le jour et veut révéler des incohérences qui pourrait nuire selon lui au bon développement de la commune.



La liste d’opposition Avvena Inseme, elle aussi veut mettre en évidence des points de désaccords concernant les différents zonages dessiné par le document, mais également les conditions de réalisations du Plan d’Urbanisme Local adopté par la commission municipale d’urbanisme.

Document majeur pour la vie de la commune, le PLU a peine présenté est, déjà, remis en question et sera certainement sujet à de nombreuses modifications.