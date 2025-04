PLU de Bastia : les conclusions de l’enquête publique dévoilées, le conseil municipal se prononcera le 22 mai

Présenté devant le conseil municipal le 7 mars 2024, le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bastia avait été soumis à enquête publique du 14 janvier au 21 février. Une période réglementaire, rallongée d’une semaine, durant laquelle les citoyens pouvaient donner leur avis et leurs impressions sur ce document qui, une fois voté, fixera pour les quinze prochaines années les grandes lignes de la politique d’urbanisation de la ville.



Le document soumis à l’enquête publique a été téléchargé 4 519 fois sur le site de la ville, et 120 contributeurs ont exprimé un avis auprès des enquêteurs, pour « seulement 36 % d’avis négatifs », explique Pierre Savelli au Forte à A Croce en dévoilant les conclusions de l'enquête. Le maire de Bastia y voit « un document compris, accepté et très attendu. Validé sur la méthode et le fond, cohérent et crédible ».



Dans les grandes lignes, la révision du PLU de Bastia s’articule autour de grands axes comme une consommation moindre de l’espace, l’agriculture et l’environnement ou encore l’accès à la propriété. Parmi les mesures phares : 331 hectares réservés pour les terres agricoles, contre 2,5 hectares dans le précédent PLU. Une densification plus importante de l’habitat est également prévue, en favorisant la verticalité, autrement dit la construction d’immeubles plus hauts. Le nouveau Plan Local d’Urbanisme de Bastia anticipe également une population d’environ 55 000 habitants d’ici 2040, et la nécessité de construire un peu plus de 6 000 logements supplémentaires. L’ambition est aussi de proposer certains logements 30 % en dessous du prix du marché pour favoriser l’accès à la propriété pour les revenus modestes.



Une politique assumée par la majorité bastiaise, pour qui les conclusions de la commission d’enquête « saluent le projet de mixité sociale avec des enjeux de cohérence démographique », argumente Emmanuelle de Gentili, première adjointe.

Dans le document remis à la presse, on peut lire que la commission d’enquête constate « une réelle volonté de prise en compte des enjeux environnementaux » ou encore « une prévision de logement qui répond aux besoins futurs de la population ». Pour les enquêteurs, le « projet de révision du PLU engage une gestion économe de l’espace » et « la verticalité, redoutée par une partie des personnes ayant participé à l’enquête publique, ne paraît pas caractérisée ».



Quid des 331 hectares de zone agricole ?

Lors de la présentation du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Bastia, c’est le zonage de 331 hectares de terres agricoles, contre 2,5 hectares précédemment, qui avait fait couler beaucoup d’encre. La commission d’enquête estime que si l’orientation peut paraître ambitieuse, elle « ne saurait remettre en cause cette option dès lors qu’elle n’obère pas la prise en compte des besoins en matière d’habitat, d’activités économiques et d’équipements publics ». Pour Paul Tieri, adjoint à l’urbanisme, il s’agit « d’une étape décisive validée par le commissaire enquêteur », avant d’ajouter que la « réduction des zones urbanisables », par la création de zones naturelles et agricoles, « s’inscrit dans la loi Climat et Résilience », assumant le choix politique de « préserver le cadre de vie ».



Une enquête publique qui a permis de modifier à la marge le projet de révision du PLU de Bastia

Comme tout document d’urbanisme, et particulièrement « politique » comme les PLU, les critiques et les réticences sont toujours nombreuses. Trois collectifs ont vu le jour, notamment dans les quartiers du Fangu et d’Agliani. Concernant l’urbanisation du quartier du Fangu, le maire de Bastia explique avoir « entendu » les réticences et avoir « fait le choix de temporiser pour reconstruire avec eux la future OAP ». La municipalité indique également que le zonage dans le quartier du Labrettu/Agliani a été rectifié suite à une erreur de tracé.



Le maire de Bastia a aussi tenu à répondre à certaines critiques sur la transparence de la procédure. Pour lui : « chaque étape du processus a été respectée, et l’enquête publique pensée comme un véritable échange démocratique ».



La révision du PLU de Bastia sera soumise au vote du conseil municipal le 22 mai prochain. Nul doute que la séance sera animée.

Les conclusions de l’enquête publique sont disponibles sur le site internet de la ville de Bastia.