Où voir les feux d’artifice du 14-Juillet en Corse ?

Comme chaque année, le 14 juillet est l’occasion pour de nombreuses communes corses d’organiser des feux d’artifice. Si certains ont été tirés dès le 13 au soir, la grande majorité se tiendra ce dimanche 14 juillet 2025, en soirée. Une vingtaine de villes et villages ont maintenu leurs festivités, avec des horaires échelonnés entre 22h et 23h.



À Bastia, le rendez-vous est fixé à 22h30 sur la jetée du port de commerce, pour un spectacle mêlant feu d’artifice et drones lumineux. Le show rendra hommage aux 300 ans de la naissance de Pasquale Paoli, en retraçant « les grandes dates de sa vie », annonce la municipalité dans un communiqué.

La place Saint-Nicolas accueillera le public, tandis que la CCI met exceptionnellement à disposition son parking du port gratuitement jusqu’à minuit. La ligne de bus « N » sera gratuite de 20h45 à 1h00. Des restrictions de circulation sont mises en place dès 21h sur plusieurs axes du centre-ville.





Sur la façade orientale, le ciel de San Nicolao s’illuminera à 23h depuis la plage de Moriani, tandis qu’à Ghisonaccia, le feu sera tiré depuis le stade municipal à la même heure. Plus au nord, la commune de Rogliano a choisi le port de plaisance de Macinaggio pour son spectacle pyrotechnique, également prévu à 23h.





Dans l’intérieur, à Corte, les festivités débuteront à 22h30 depuis les hauteurs de la citadelle. Côté Balagne, Calvi propose un feu à 23h depuis la digue du port de commerce, L'Ile-Rousse vous invite à célébrer le 14 juillet sur sur La Marinella à 23 heures avec le traditionnel feu d'artifice, tiré en musique sur des airs rock. À l’ouest, les communes de Vico (port de Sagone, 22h30) et de Cargèse (plage du Peru, 22h) perpétuent également la tradition.





Enfin, les deux plus grandes villes du sud n’ont pas dérogé à l’habitude. À Ajaccio, le feu d’artifice sera lancé depuis le port Tino Rossi à 22h30. À Porto-Vecchio, rendez-vous à 23h au port.







Trois communes ont cependant dû renoncer à leur feu d’artifice cette année. À Sartène, les fortes chaleurs ont conduit à l’annulation pour raisons de sécurité. À Cervioni et Venzolasca, la décision a été prise par respect après le décès d’un habitant dans chacune des deux localités.