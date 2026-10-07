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Orages, pluie et rafales pouvant atteindre les 100 km/h : une nuit agitée attendue en Corse


Léana Serve le Mercredi 7 Octobre 2026 à 16:41

Une nuit fortement perturbée se profile en Corse. Deux passages orageux sont attendus entre mercredi soir et jeudi matin, avec de fortes pluies, de la grêle et des rafales pouvant dépasser localement les 100 km/h.



Orages, pluie et rafales pouvant atteindre les 100 km/h : une nuit agitée attendue en Corse

La Corse s’apprête à connaître une nuit particulièrement agitée. Selon les informations transmises par les services de secours et les prévisions de Météo-France, des orages accompagnés de fortes intensités pluvieuses, de grêle et de fortes rafales de vent sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi. Une première ligne orageuse est également en train de traverser l’île d’ouest en est. « C’est en train d’arriver sur le secteur Porto - Cargèse et ça va balayer toute la Corse, peut-être en épargnant un peu la Balagne et le Cap, avec de la pluie, des orages, du vent et localement de la grêle », indique Jérémy Gaudin, prévisionniste au centre Météo-France d’Ajaccio.
 

Selon le prévisionniste, cette première dégradation devrait s’évacuer vers l’Italie dans les prochaines heures. Un second épisode est attendu en fin de nuit, entre 2 heures et 6 heures du matin, avec une nouvelle ligne orageuse progressant de l’ouest vers l’est. « Ça ne durera pas longtemps mais ça va être vraiment généralisé, avec beaucoup de pluie, de la foudre, et des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h par endroits, voire les dépasser. » De son côté, le service d’incendie et de secours de Haute-Corse précise qu’un cumul de 20 à 40 mm, voire 60 mm en montagne est attendu, ainsi que de fortes vagues en Balagne et dans le Cap Corse.
 

Face à ces conditions météorologiques, la Corse reste placée en vigilance jaune pour les paramètres pluie-inondation et orages, auxquels viendra s’ajouter le paramètre vent pour la journée de demain. Les autorités recommandent notamment de faire preuve de vigilance et de limiter ses déplacements durant l’épisode orageux.





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