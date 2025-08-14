Orages : la Corse placée en vigilance jaune ce jeudi après-midi

Selon les prévisions de Météo-France, des orages se développeront ce jeudi 14 août en cours d’après-midi sur le relief de la Corse, avant de déborder vers les versants occidentaux. Ces épisodes orageux pourront donner 15 à 30 mm de pluie en peu de temps, localement jusqu’à 50 mm, et s’accompagner de fortes rafales de vent, atteignant 60 à 70 km/h y compris sur le littoral.



La préfecture appelle à la vigilance, notamment pour les terrains de camping disposant de structures légères, les établissements de plage et les zones de baignade. Elle demande aux maires de « diffuser très largement l’information sur leur territoire communal » et rappelle que la fréquentation des espaces naturels est fortement déconseillée. Les exploitants de terrains de camping sont invités à informer leurs occupants et à se tenir prêts à prendre toutes les mesures préventives nécessaires. Les professionnels des activités de pleine nature sont priés d’adapter leurs sorties aux conditions météo, tandis que la pratique de la pêche en mer, des activités nautiques et des randonnées en montagne est déconseillée.





