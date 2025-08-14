CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ligue 2. SC Bastia – Pau : « Cette saison, nous savons que nous sommes attendus » 14/08/2025 Dates, permis, règles de sécurité… Tout ce qu’il faut connaître avant la réouverture de la chasse au sanglier en Corse 14/08/2025 Carte - Où voir les feux d'artifice du 15 août en Corse ? 14/08/2025 Orages : la Corse placée en vigilance jaune ce jeudi après-midi 14/08/2025

Orages : la Corse placée en vigilance jaune ce jeudi après-midi


VL le Jeudi 14 Août 2025 à 09:18

Météo-France a placé l’ensemble de l’île en vigilance jaune « orages » pour ce jeudi 14 août, de 12 h à 18 h. Des pluies intenses, des rafales de vent jusqu’à 70 km/h et des recommandations strictes sont diffusées par la préfecture.



La foudre sur la citadelle de Bastia (Facebook Michèle Casabianca)
La foudre sur la citadelle de Bastia (Facebook Michèle Casabianca)

Selon les prévisions de Météo-France, des orages se développeront ce jeudi 14 août en cours d’après-midi sur le relief de la Corse, avant de déborder vers les versants occidentaux. Ces épisodes orageux pourront donner 15 à 30 mm de pluie en peu de temps, localement jusqu’à 50 mm, et s’accompagner de fortes rafales de vent, atteignant 60 à 70 km/h y compris sur le littoral.

La préfecture appelle à la vigilance, notamment pour les terrains de camping disposant de structures légères, les établissements de plage et les zones de baignade. Elle demande aux maires de « diffuser très largement l’information sur leur territoire communal » et rappelle que la fréquentation des espaces naturels est fortement déconseillée. Les exploitants de terrains de camping sont invités à informer leurs occupants et à se tenir prêts à prendre toutes les mesures préventives nécessaires. Les professionnels des activités de pleine nature sont priés d’adapter leurs sorties aux conditions météo, tandis que la pratique de la pêche en mer, des activités nautiques et des randonnées en montagne est déconseillée.

 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos