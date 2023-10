Opération de sensibilisation à la sûreté hydraulique à l’usine EDF du pont de la Vanna

Ces centrales hydroélectriques, grâce à leur réactivité, peuvent être rapidement activées depuis le Dispatching Électrique Corse à Ajaccio. Ces activations, qui dépendent étroitement de la demande en électricité, ont un impact sur les cours d'eau, ce qui pourrait potentiellement mettre en danger les personnes qui se trouvent à proximité. Les variations de débit résultant du démarrage de ces centrales hydroélectriques peuvent provoquer une hausse du niveau d'eau dans les rivières concernées.C’est pourquoi, dans un souci constant de prévention et de sécurité, EDF réalise régulièrement des opérations de sensibilisation du public, comme c’est le cas au pont de la Vanna ce jeudi 18 octobre. L’objectif de cette sensibilisation est d’apporter à l’ensemble des acteurs concernés le meilleur niveau d’information possible sur les risques potentiels spécifiques liés à la présence et au fonctionnement des installations hydroélectriques du Prunelli, en particulier en ce qui concerne les variations de débit.