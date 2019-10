Olympiades des Métiers : l’Appel à candidature pour l’édition 2020 est lancé

La compétition des Olympiades des Métiers rassemble tous les deux ans près de 1 000 candidats de moins de 23 ans issus des 5 continents pour s’affronter dans une soixantaine de métiers. Du Végétal aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation, les Services, la Maintenance ou encore les métiers du Bâtiment & Travaux Publics, ces jeux olympiques des métiers sont l’occasion pour les jeunes de se challenger et de mesurer leurs compétences. C’est un moment unique pour valoriser l’image des métiers : une image dynamique et positive, tournée vers l’excellence. Pour former une équipe corse, la prochaine édition des sélections régionales des Olympiades des métiers se déroulera en mars 2020 à Ajaccio du 19 au 20 mars. L’édition régionale de 2018 avait réuni 70 candidats et une délégation de 11 corses avaient porté les couleurs de la bandera à Caen.Pour 2020, les objectifs sont encore plus ambitieux en partant avec une équipe plus élargie qui portera l’excellence de notre territoire. L’ambition est de partir avec 30 candidats pour cela, il faudra réunir a minima 300 candidats dans les métiers pour se challenger et sélectionner les meilleurs d’entre eux pour faire briller la jeunesse de notre île à Lyon. La capitale des Gaules accueillera en effet en octobre prochain la compétition nationale.Peuvent candidater tous les jeunes qui ont moins de 23 ans l'année de la compétition internationale (nés à partir du 1er janvier 1999) - exception faite des candidats en Câblage des réseaux très haut débit, Intégrateur Robotique, Mécatronique, Maintenance aéronautique, Production Industrielle en équipe (anciennement MTC) et Sommellerie, qui peuvent être nés à partir du 1er janvier 1996 - quels que soient leur formation et leur statut : apprenti(e), en alternance, élève de lycée professionnel, étudiant(e), Compagnon, jeune salarié(e), entrepreneur…Les inscriptions sont ouvertes du 23 septembre au 23 décembre sur le site :