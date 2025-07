Olmeto : le feu rouge suspendu pour une demi-journée de test

Ce lundi, les automobilistes empruntant la RT 40 à Olmeto ont pu circuler librement dans les deux sens sur le cours Balisoni. Les feux de signalisation ont été interrompus dès 5 heures, dans le cadre d’une phase de test conjointe entre la Collectivité de Corse et la commune. L’expérimentation doit se poursuivre jusqu’à 14 heures. « La Collectivité de Corse et la commune d’Ulmetu testeront les conditions de circulation sur la RT 40 dans la traverse d’Ulmetu le 21/07 de 5h à 14h. Durant cette phase, il est recommandé de circuler avec prudence et de ne pas stationner dans la traverse », indique le message diffusé sur les réseaux sociaux.



L’opération vise à évaluer la pertinence d’un futur aménagement, voire d’une déviation, pour fluidifier le trafic sur cet axe fréquenté, notamment en saison estivale. Pendant cette phase d’essai, la prudence est de mise. Les conducteurs ont été invités à ne pas stationner dans la traverse et à adapter leur conduite.