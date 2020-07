Oletta: La CGT soutient les salariés du Centre SSR La Palmola

L'Union Départementale CGT de la Haute-Corse apporte son soutien sans failles à sa représentante ainsi qu’à tous les salariés de cet établissement, victimes de dénigrements, d’humiliations et remis en cause dans leur professionnalisme. La CGT a toujours lutté contre la maltraitance et le manque de moyens qui résultent d’une politique de logique comptable de réduction des coûts.

Les salariés, les médecins, aides-soignants(e)s, infirmier(e)s, assistantes sociales et cadres de santé sont nombreux aujourd’hui à dénoncer les humiliations et une maltraitance au travail de la part de la directrice de l’établissement. Le nombre croissant d’arrêts maladie, les démissions et les licenciements devraient interpeler les autorités compétentes. La pseudo enquête interne sur les conditions de travail aurait dû être faite par un organisme indépendant et non par le conjoint de la directrice, en qualité de gérant de la structure. L’Union Départementale CGT de la Haute-Corse émet les plus grandes réserves sur l’équité et la probité des conclusions de cette enquête.

La situation de cet établissement n’est malheureusement pas un cas isolé : il y a quelques mois, l’Union départementale CGT de la Haute-Corse manifestait devant l’Ehpad Boccognano contre les agissements de sa direction. Des méthodes similaires, que la CGT continuera de dénoncer et de combattre, dans l’intérêts des salariés, des patients et résidents.

La CGT de la Haute-Corse renouvelle son soutien à tous les personnels qui ont osé dénoncer cet état de fait et sera à leur côté dans les diverses actions à venir. Les patients et personnels de cet établissement méritent comme l’ensemble des autres établissements de santé des conditions de travail, d’accueil et de traitement dignes.

Pour la CGT de Haute-Corse il est temps de mettre rapidement fin à cette situation et nous demandons aux services compétents de l’Etat l’arrêt immédiat de tels agissements dans les méthodes de management de cet établissement.

L’Union Départementale CGT de la Haute-Corse se réserve le droit d’ester en justice pour défendre les droits des salariés.