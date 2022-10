Offre d’emploi : Corse Net Infos recrute un(e) journaliste à Bastia

- Maîtrise de la photo, la vidéo

- Connaissance des textes relatifs au droit de l'image, droit de la propriété intellectuelle, droits d'auteurs. ​

- Qualités relationnelles.

Pour renforcer l'équipe d'un site internet en forte croissance, et sous l'autorité de la rédaction en chef, vous aurez en charge les missions suivantes :- Rédaction et édition d'articles originaux sur différents thèmes (actualité, fait divers, culture, économie, politique etc) et sous différents formats (hard news, direct, enquêtes, reportages, interviews, etc).- Veille éditoriale et proposition de sujetsParfaitement autonome et opérationnel rapidement, vous avez l'expérience de l'information locale, de l'editing web et de la gestion de l'information sur les réseaux sociaux sous ses diverses formes.Profil :- École de journalisme ou expérience professionnelle significative- Première expérience dans le journalisme impérative- Appétence naturelle pour le numérique et ses évolutions- Connaissance et attrait pour l'actualité corse- Solide culture générale et maîtrise de la langue française.- Permis B obligatoire.CDD de 6 mois- 1 700 euros nets. CNI souhaite inscrire le contrat dans la duréeConvention journalistePoste basé à Bastia