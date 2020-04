Office de l'habitat Corse : des facilités pour payer son loyer pendant le Coronavirus

- Quels services sont assurés pendant le confinement par l'Office public de l'habitat ?

- A cause du confinement nos bureaux sont fermés et nos 80 agents sont tous en télé-travail. Le taux de mobilisation est de 50%. Nous avons dû adapter nos pratiques et notamment protéger les agents sur le terrain et les locataires par la même occasion. Les agents d'entretien désinfectent les espaces communs toutes les semaines.

Bailleur social est un métier de proximité mais il est vrai que c'est compliqué en ce moment d'entretenir ce lien. Nous avons mis en place une permanence téléphonique pour les urgences techniques comme les pannes d'ascenseur, les problèmes de cumulus, d'infiltrations, les fusibles...

Il y a également une permanence sociale pour ce qui concerne les problèmes de loyers, le traitement des dossiers...

L'attribution des logements est interrompue, c'est une mesure nationale.



- L'Office de l'habitat de Corse a mis en place un report de loyer, qui peut en bénéficier ?

- En effet, dès l'annonce du confinement nous avons mis en place le report de loyer avec étalement des échéances, pour les commerces et les locaux associatifs présents sur le parc de l'Office. Dix jours plus tard, quand on a vu que la situation allait persister on a décidé de faire quelque chose pour les locataires car nombreux sont ceux qui ont des pertes de revenus notamment les commerçants, restaurateurs... Le report des loyers avec étalement sera étudié sur justificatif. Pour l'instant, plusieurs dizaines de demandes nous sont parvenues.

Pour les personnes aux revenus les plus modestes, une aide de 150€ élaborée par la Collectivité de Corse est aussi disponible.



- Avec les bureaux fermés, comment le locataire peut-il payer son loyer ?

- Il peut effectuer un virement bancaire, un mandat par la Poste, envoyer un chèque à l’OPH2C 6 avenue Francois Vittori 20600 BASTIA.



- Rencontrez-vous des difficultés particulières pendant ce confinement ?

- Comme toujours nous rencontrons quelques problèmes de voisinage mais pas autant que ce à quoi on s'attendait. D'ailleurs, je tiens à saluer le civisme des locataires en cette période très compliquée. Au début nous craignions, des problèmes d'ordre psychologiques du confinement. Nous avions fait une veille de centrale d’appels avec des associations locales pour les personnes les plus isolées comme les familles monoparentales, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Si une maman seule avec 3 enfants nous appelait on la renvoyait par exemple vers l'initiative de la Mairie de Bastia "Bastiacci Aiutèmuci". Pour aider les personnes, les centres communaux d’action sociale (CCAS) tournent à plein régime. On s'est rendu compte que les familles ont beaucoup pris le relais.