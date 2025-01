En Corse, l’augmentation des loyers continue, mais sous contrôle

C’est une donnée toujours très attendue par bailleurs et locataires. L’Insee a publié le 15 janvier dernier l’indice de référence des loyers (IRL) pour le quatrième trimestre 2024 qui s’établit en Corse à 140,48, ce qui représente une hausse de +1,82%.Pour rappel, si les propriétaires peuvent rehausser les loyers une fois par an – généralement à la date anniversaire de la signature du bail -, c’est cet élément qui vient fixer le pourcentage de revalorisation maximale applicable. « Le propriétaire bailleur va faire un calcul* en tenant compte de l’IRL du trimestre de révision et celui de l’année d’avant et cela va donner une variation du loyer hors charge », explique Angélique Paoletti, juriste au sein de l’ADIL de Corse, une association qui accompagne les locataires et propriétaires sur toutes les questions qui se rapportent au logement.Calculé par l’INSEE par rapport à l’évolution des prix à la consommation des 12 derniers mois hors tabac, l’IRL avait connu une envolée au cours des dernières années du fait de l’inflation. « On craignait que la variation de l’IRL soit trop forte, alors, au 3trimestre 2022, un plafonnement à 3,5% avait été mis en place au niveau national, et à 2% en Corse à titre dérogatoire », indique Angélique Paoletti. La période de forte inflation semblant désormais passée, ce plafonnement a pris fin le 31 mars 2024. « Par la suite, aux deux semestres suivants, il y a des niveaux plus élevés que le plafonnement initial, ce qui était logique. Mais on est sur une décrue depuis le deuxième trimestre 2024. Et là, il a connu une baisse au niveau national, bien que nous ayons un indice spécifique en Corse », ajoute la juriste de l’ADIL de Corse en soulignant : « Au dernier trimestre 2024, l’augmentation de l’IRL n’est donc que de +1,82%. C’est une évolution à la hausse mais plus contenue, même si cela peut quand même représenter une certaine hausse selon le montant du loyer ».L’IRL du 4trimestre sera à retenir si la date de révision du loyer se situe entre mi-janvier et mi-avril de l’année suivante. À noter que depuis août 2022, les logements les plus énergivores – classés F et G – ne peuvent pour leur part plus faire l’objet d’une révision des loyers.* Pour calculer le montant que de la révision de votre loyer vous pouvez utiliser l'outil de l'ADIL.