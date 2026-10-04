Octobre rose : Endur’Ensemble lance son Giru, prélude au Relais rose du 10 octobre.

Entourés de Jean-Luc Pisella, cadre au Centre Hospitalier de Bastia, et de Philippe Poulain, directeur de la Polyclinique Maymard à Bastia et des établissements du groupe Almaviva Santé en Corse, Carole et Thierry Pistorozzi, responsables de l’association Endur’Ensemble, ont présenté ce jeudi 1er octobre la version 2026 du Relais rose.
L’association Endur’Ensemble a été créée en 2011 par Thierry Pistorozzi à l’occasion d’un défi « Ersa- Bonifacio » pour soutenir financièrement les parents d’une petite fille lourdement handicapée. 9 ans plus tard, son épouse Carole étant touchée par un cancer du sein, il décide de faire un tour du Cap Corse en courant pour sensibiliser au dépistage et aussi au sport santé, avant, pendant et après la maladie. En 2021, son épouse relève le défi de refaire ce parcours avec l’aide de 17 copines, dont certaines, malades et encore en traitement, en relais. Le Relais Rose était né.
« Le but du Relais est de récolter des fonds pour créer des trousses santé contenant des produits nécessaires non remboursés lors d’une chimiothérapie, des coussins de mastectomie et des poches à drains, qui seront distribués à l’hôpital de Bastia, à la clinique Maymard, à l’hôpital de Corte ainsi qu’à l’hôpital de Castellucciu », explique Carole Pistorozzi. En 2022, Endur’Ensemble décide d’ouvrir la boucle au public, toujours dans le but de sensibiliser à la pratique du sport et en conservant le même but affiché. « Octobre Rose, ce n'est pas juste un ruban, c'est du temps, de l'implication, de l'empathie, du travail, des bénévoles d'exception, des partenaires et sponsors extraordinaires, des actions et l'engagement auprès des Roses », ajoute Carole Pistorozzi.
En cette année 2026, le Relais Rose est proposé sous différents formats pour qu’un large public puisse y prendre part, selon son niveau, ses possibilités, ses envies et ses motivations sportives pour aider et soutenir les femmes qui se battent contre le cancer du sein.
Un Giru en prologue
En amont de ce Relais rose du 10 octobre, l’association organise du 5 au 10 octobre, U Giru. « Ce tour de Corse de 638 km en courant effectué par 6 athlètes* a pour but d’aller directement à la rencontre de la population pour parler de prévention, de dépistage et de sport-santé avec l’aide aussi du Bus Campa Bè, l’unité mobile de soins de la Collectivité de Corse, qui aura à son bord des professionnels de la santé tels sage-femmes, infirmières, diététicienne, conseiller(e)s du Centre de santé sexuelle ou en tabacologie, et de la documentation. Les échanges se font dans le plus strict anonymat », explique Thierry Pistorozzi.
Chaque jour, du 5 au 10 octobre, un des athlètes parcourra une centaine de km pour rejoindre le bus stationné dans une des villes étapes : Bastia, Biguglia, Porto Vecchio, Ajaccio, Sartène, Cargèse, L’Île Rousse, Bastia. « Notre volonté est d’aller au plus près de la population, y compris dans les communes et territoires éloignés des grands centres, afin de parler simplement de sujets essentiels : prévention des cancers, dépistage précoce, cancer du sein, activité physique et sport-santé ». Le 10 octobre, ultime étape, le dernier athlète viendra se mêler au Relais rose dans le Cap Corse. « Il faut bien comprendre que le Giru et le Relais rose ne sont pas deux évènements indépendants mais représentant les deux faces d’un même engagement », précise Thierry Pistorozzi.
Quant au Relais rose du samedi 10 octobre, il se présente comme une course de 103 km, le tour du Cap Corse au départ de Patrimonio et à l’arrivée sur le Vieux-Port Bastia, déclinable en solo, en équipes de 2, 4, 8 ou 10 (inscriptions jusqu’au 8 octobre 18h ici).
Nouveauté ce cette année, il sera aussi possible de participer à vélo aussi pour les cyclistes. Les départs se feront de Patrimonio en départ différé entre 6h et 10h selon le format choisi.
Le départ de la catégorie de l’équipe fil rouge du « Relais Rose » composée d’une quinzaine de femmes dont certaines encore en rémission se fera à 6h à Patrimonio.
Pour les moins sportifs, les marcheurs ou même les enfants, une marche de 5 km au départ du Vieux-Port dans les rues de Bastia. Toujours du Vieux-Port, une course de 10 km autour de la ville. In fine tout le monde se retrouvera à Conca Marina, sur le Vieux-Port. « Entre les participants, environ 1200, leurs familles, les bénévoles, les partenaires, on devrait être ce samedi 10 octobre près de 2800 sur le Vieux-Port. Quant à la remise des paniers de produits de soins de support elle s’effectuera le 19 octobre dans les différents établissements de santé », indique Thierry Pistorozzi.
Lors de cette présentation à la mairie de Bastia ce jeudi, les responsables des établissements de santé ont tenu à témoigner. « Nous venons en complémentarité avec Endur’Ensemble pour accompagner le patient », soulignait ainsi Jean-Luc Pisella, cadre au Centre Hospitalier de Bastia. « Il doit y avoir une solidarité face à la pathologie, au désarroi du patient ».
La clinique Maymard sera aux côtés de l’association pour la 5e année consécutive. « Nous sommes présents ce 10 octobre mais aussi partenaires de l’association tout au long de l’année », déclarait pour sa part Philippe Poulain, son directeur. « Cette manifestation répond à un besoin car le public manque d’informations. Nous sommes là aussi pour rassurer les gens notamment en ce qui concerne la prise en charge car nous avons cette capacité en étant complémentaire de l’hôpital. Un patient ne doit pas être isolé après son traitement ».
Enfin, Carole Pistorozzi pointait le rôle important des réseaux sociaux pour relayer l’information, des ateliers que l’association mettait en place, ainsi qu’un lieu de pause, de prise de parole, de cocooning. « Nous avons aussi créé une application Relais rose qui regroupe tous les partenaires de santé en Corse. Chacun de nous est la pièce d’un puzzle ».
*Frédéric Clémenceau, Vincent Perotti, Loïc Leonardi, Guillaume Giovannoni, Gurvan Fave, Mohamed Erachidi accompagnés par Thierry Pistorozzi.
L’association Endur’Ensemble a été créée en 2011 par Thierry Pistorozzi à l’occasion d’un défi « Ersa- Bonifacio » pour soutenir financièrement les parents d’une petite fille lourdement handicapée. 9 ans plus tard, son épouse Carole étant touchée par un cancer du sein, il décide de faire un tour du Cap Corse en courant pour sensibiliser au dépistage et aussi au sport santé, avant, pendant et après la maladie. En 2021, son épouse relève le défi de refaire ce parcours avec l’aide de 17 copines, dont certaines, malades et encore en traitement, en relais. Le Relais Rose était né.
« Le but du Relais est de récolter des fonds pour créer des trousses santé contenant des produits nécessaires non remboursés lors d’une chimiothérapie, des coussins de mastectomie et des poches à drains, qui seront distribués à l’hôpital de Bastia, à la clinique Maymard, à l’hôpital de Corte ainsi qu’à l’hôpital de Castellucciu », explique Carole Pistorozzi. En 2022, Endur’Ensemble décide d’ouvrir la boucle au public, toujours dans le but de sensibiliser à la pratique du sport et en conservant le même but affiché. « Octobre Rose, ce n'est pas juste un ruban, c'est du temps, de l'implication, de l'empathie, du travail, des bénévoles d'exception, des partenaires et sponsors extraordinaires, des actions et l'engagement auprès des Roses », ajoute Carole Pistorozzi.
En cette année 2026, le Relais Rose est proposé sous différents formats pour qu’un large public puisse y prendre part, selon son niveau, ses possibilités, ses envies et ses motivations sportives pour aider et soutenir les femmes qui se battent contre le cancer du sein.
Un Giru en prologue
En amont de ce Relais rose du 10 octobre, l’association organise du 5 au 10 octobre, U Giru. « Ce tour de Corse de 638 km en courant effectué par 6 athlètes* a pour but d’aller directement à la rencontre de la population pour parler de prévention, de dépistage et de sport-santé avec l’aide aussi du Bus Campa Bè, l’unité mobile de soins de la Collectivité de Corse, qui aura à son bord des professionnels de la santé tels sage-femmes, infirmières, diététicienne, conseiller(e)s du Centre de santé sexuelle ou en tabacologie, et de la documentation. Les échanges se font dans le plus strict anonymat », explique Thierry Pistorozzi.
Chaque jour, du 5 au 10 octobre, un des athlètes parcourra une centaine de km pour rejoindre le bus stationné dans une des villes étapes : Bastia, Biguglia, Porto Vecchio, Ajaccio, Sartène, Cargèse, L’Île Rousse, Bastia. « Notre volonté est d’aller au plus près de la population, y compris dans les communes et territoires éloignés des grands centres, afin de parler simplement de sujets essentiels : prévention des cancers, dépistage précoce, cancer du sein, activité physique et sport-santé ». Le 10 octobre, ultime étape, le dernier athlète viendra se mêler au Relais rose dans le Cap Corse. « Il faut bien comprendre que le Giru et le Relais rose ne sont pas deux évènements indépendants mais représentant les deux faces d’un même engagement », précise Thierry Pistorozzi.
Quant au Relais rose du samedi 10 octobre, il se présente comme une course de 103 km, le tour du Cap Corse au départ de Patrimonio et à l’arrivée sur le Vieux-Port Bastia, déclinable en solo, en équipes de 2, 4, 8 ou 10 (inscriptions jusqu’au 8 octobre 18h ici).
Nouveauté ce cette année, il sera aussi possible de participer à vélo aussi pour les cyclistes. Les départs se feront de Patrimonio en départ différé entre 6h et 10h selon le format choisi.
Le départ de la catégorie de l’équipe fil rouge du « Relais Rose » composée d’une quinzaine de femmes dont certaines encore en rémission se fera à 6h à Patrimonio.
Pour les moins sportifs, les marcheurs ou même les enfants, une marche de 5 km au départ du Vieux-Port dans les rues de Bastia. Toujours du Vieux-Port, une course de 10 km autour de la ville. In fine tout le monde se retrouvera à Conca Marina, sur le Vieux-Port. « Entre les participants, environ 1200, leurs familles, les bénévoles, les partenaires, on devrait être ce samedi 10 octobre près de 2800 sur le Vieux-Port. Quant à la remise des paniers de produits de soins de support elle s’effectuera le 19 octobre dans les différents établissements de santé », indique Thierry Pistorozzi.
Lors de cette présentation à la mairie de Bastia ce jeudi, les responsables des établissements de santé ont tenu à témoigner. « Nous venons en complémentarité avec Endur’Ensemble pour accompagner le patient », soulignait ainsi Jean-Luc Pisella, cadre au Centre Hospitalier de Bastia. « Il doit y avoir une solidarité face à la pathologie, au désarroi du patient ».
La clinique Maymard sera aux côtés de l’association pour la 5e année consécutive. « Nous sommes présents ce 10 octobre mais aussi partenaires de l’association tout au long de l’année », déclarait pour sa part Philippe Poulain, son directeur. « Cette manifestation répond à un besoin car le public manque d’informations. Nous sommes là aussi pour rassurer les gens notamment en ce qui concerne la prise en charge car nous avons cette capacité en étant complémentaire de l’hôpital. Un patient ne doit pas être isolé après son traitement ».
Enfin, Carole Pistorozzi pointait le rôle important des réseaux sociaux pour relayer l’information, des ateliers que l’association mettait en place, ainsi qu’un lieu de pause, de prise de parole, de cocooning. « Nous avons aussi créé une application Relais rose qui regroupe tous les partenaires de santé en Corse. Chacun de nous est la pièce d’un puzzle ».
*Frédéric Clémenceau, Vincent Perotti, Loïc Leonardi, Guillaume Giovannoni, Gurvan Fave, Mohamed Erachidi accompagnés par Thierry Pistorozzi.
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