Octobre rose : Endur’Ensemble lance son Giru, prélude au Relais rose du 10 octobre.

Philippe Jammes le Dimanche 4 Octobre 2026 à 15:00

Ce jeudi 1er octobre, l’association Endur’Ensemble a présenté ses différentes animations dans le cadre d’Octobre rose. Ce lundi, sera lancé un Giru qui viendra se greffer au traditionnel Relais rose du 9 octobre dans le Cap Corse.