Obligation vaccinale : À Ajaccio et Bastia les soignants manifestent devant l'ARS

Autre point soulevé par les soignants présents, la possible pénurie de personnels. « Nous évaluons entre 10 et 15% de personnes non vaccinées qui sont prêtes à se faire mettre à pied et qui ne sont pas loin du burn-out. Nous interrogeons donc l’ARS sur cela : comment allez-vous maintenir une offre de santé décente sur notre île avec encore 10 à 15 % de soignants en moins ? » questionne Julien Taglia. Le collectif propose donc de laisser aux personnels « sur deux, trois mois » la possibilité de poursuivre en ayant recours à des tests PCR. « Nous pourrions décaler l’obligation vaccinale, comme cela a été fait dans les DOM-TOM. Beaucoup de soignants sont prêts à se faire tester deux fois par semaine pour continuer à travailler ».



Des interrogations qu’une délégation de représentants des soignants de l’hôpital de la Miséricorde, de Castelluccio et du secteur médico-social a pu faire remonter auprès du directeur départemental de l’ARS Philippe Mortel et du docteur Isabelle Grimaldi. Mais au sortir de l’entretien, les manifestants ne semblent pas plus avancés. « On nous explique que la circulaire n’est pas encore sortie, et que donc on ne sait pas » raconte Julien Taglia.