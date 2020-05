Nuits de la guitare de Patrimonio : l'édition 2020 annulée

"Francis Cabrel, Vanessa Paradis, Catherine Ringer, Jean-Baptiste Guegan, Ayo, Rodrigo y Gabriella et bien d’autres beaux artistes ... Un millésime dont la programmation semblait susciter un bel engouement si on se réfère au nombre de réservations enregistrées jusqu’au début du mois de mars."A ce propos, et afin d’apporter une note d’optimisme et de rendre cette annulation moins douloureuse, nous pouvons d’ores et déjà annoncer que la programmation des Nuits de la Guitare de Patrimonio 2021 sera sensiblement la même que celle annoncée pour 2020.En effet, à ce jour, pratiquement tous les artistes prévus cette année nous ont assuré de leur participation à l’édition 2021."Ainsi, les personnes détentrices de billets pour 2020, que ce soient des Pass 8 ou des billets pour l’une des 7 soirées mises en vente, pourront les conserver pour 2021 si elles le souhaitent, sans aucune formalité à effectuer. Les code-barres inscrits sur les billets 2020 seront valables pour 2021.Par contre, les personnes, ne pouvant pas participer aux Nuits de la Guitare de Patrimonio 2021, pourront effectuer leur demande de remboursement via une plateforme spécialement conçue par Weezevent, notre société de vente en ligne. Un lien d’accès à cette plateforme sera mis à leur disposition d’ici la fin de la semaine sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux.Afin d’être prises en compte, et pour nous permettre de nous réorganiser pour 2021, les demandes de remboursement doivent être effectuées avant le 20 juillet 2020.Merci de votre compréhension. En attendant de nous retrouver encore plus nombreux l’année prochaine, prenez bien soin de vous.