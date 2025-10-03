Nouvelle mobilisation syndicale à Bastia contre le projet de budget du gouvernement

« La région la plus pauvre et la plus chère »





Aux alentours de 11h, les manifestants atteignent la préfecture de Bastia, point final du cortège. Sur place, la CFDT rejoint les autres syndicats déjà mobilisés depuis le milieu de la matinée. « Vu le contexte économique et le fait qu'il n'y ait aucune avancée et qu’on est plus dans du recul, alors qu'on était dans une démarche à vouloir discuter, il est très important que la CFDT se mobilise à côté des autres organisations syndicales », déclare Marie-Paule Fiorella, secrétaire générale adjointe. « Beaucoup de gens ont du mal à finir la fin du mois, la précarité s'installe de plus en plus, et les droits que nous avions sont de plus en plus bafoués. On ne peut pas rester sans rien faire devant ce qui se passe actuellement. On demande une reconnaissance, une revalorisation, et surtout, de ne pas perdre les droits qu'on a mis tant d'années à acquérir. »



Face aux grilles de la préfecture, l’accent est notamment mis sur une situation jugée particulièrement difficile en Corse. Les syndicats parlent d’un « rendez-vous décisif » alors que « la situation est alarmante » dans la région « la plus pauvre de France métropolitaine tout en étant la plus chère ». « Nous sommes la région la plus pauvre de France, mais où l'essence est plus chère qu'ailleurs, alors qu'elle devrait ne pas l'être. Le panier moyen de courses est aussi plus élevé qu'ailleurs. La difficulté est plus prégnante chez nous, et j'en veux pour preuve le nombre de personnes qui vont dans les Restos du Cœur ou au Secours populaire ou catholique pour être aidés », renchérit Fabien Mineo.

