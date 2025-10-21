Nouveau à Furiani : le Karaté Kids

Créé en avril 2025, affilié à la FFKDA, Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées, le Karaté Kids Furiani s’appuie sur une équipe d’encadrantes expérimentées et pleinement investies dans la transmission de leur passion et de leur savoir. À sa tête, Nathalie Federici, entraîneur principal, 2ᵉ dan, instructeur fédéral, coach national et labellisée para-karaté. Elle apporte toute son expertise et son énergie au service des jeunes karatékas. À ses côtés, Alexandra Sampieri, figure aussi du karaté insulaire, 2ᵉ dan, instructeur fédéral, coach national et labellisée para-karaté. Elle intervient en complément avec une spécialisation en préparation mentale, un atout précieux pour aider les élèves à développer confiance et concentration. Enfin, Angelina Simoni, 1dan, instructeur fédéral et coach national, donne la touche fraicheur du haut de ses 23 ans et renforce l’équipe pédagogique avec sa rigueur et son sens de la pédagogie. Toutes les trois sont animées par leur passion du karaté, la volonté de transmettre les valeurs de la discipline dans un cadre à la fois technique, éducatif et humain.« Le club s’adresse aux enfants souhaitant découvrir le karaté » souligne Dominique Lautridou, président du club. «L’idée est de proposer des cours adaptés à différents âges et niveaux, dans une ambiance ludique mais sérieuse. Cela permet tant l’initiation que le perfectionnement, selon le souhait des pratiquants. Les enfants à partir de 3 à 5 ans sont les « Babies » du club. Ceux-ci peuvent être accompagnés par leur maman ou leur papa lors des séances de découverte. Cette approche gratuite et participative permet aux parents de partager un moment de complicité avec leur enfant, tout en l’aidant à prendre confiance et à s’initier aux bases du karaté. L’objectif n’est pas la performance, mais l’éveil moteur, la coordination et surtout le plaisir de bouger ensemble dans une ambiance bienveillante. Cette initiative est une première en Corse pour le karaté et constitue un véritable service complémentaire pour les parents qui n’ont pas toujours le temps de pratiquer une activité sportive, surtout lorsqu’il s’agit de partager ce temps avec leur enfant». A partir de 6 ans les jeunes sont répartis en 2 groupes les Dragons1 et la Dragons 2. Pour les plus petits, le Karate Kids Furiani innove avec une formule originale et conviviale, comme le souligne: les “babies”Le club bénéficiant du soutien du service des sports de la communauté d’agglomération de Bastia, il jouit pour ses entrainements de la salle combat du Cosec Bertucci de Furiani. Il travaille aussi en collaboration avec trois autres clubs : Karaté Club Borgo et les deux Dojo Cobra Kai de Paese Novu et Casinca. « Cela nous permet d’avoir des entraînements communs et des compétitions interclubs, des évènements festifs communs, mais aussi de participer, au moins une fois par saison, à un entrainement avec une pointure du karaté » souligne Alexandra Sampieri.Ainsi en juin dernier, Thalya Sombe, championne du monde de Karaté y a dirigé un stage. En quelques mois le club a déjà recueilli les fruits de son travail. Certains jeunes ont brillamment représenté le club lors de l’Open du Cismonte, organisé à Borgo : Une médaille d’or, une médaille de bronze et une 5ᵉ place. Le Karate Kids Furiani qui souhaite s’impliquer dans la vie sportive locale a déjà pris part à plusieurs événements organisés par la CAB, notamment la Fête du Sport sur la place Saint-Nicolas à Bastia, ainsi que la Fête du Sport Scolaire au COSEC Pepito Ferretti. Prochainement, il organisera un stage de karaté du comité départemental et dirigé par Jean-Éric Luque, expert fédéral 8ᵉ dan. Cet événement revêt une importance particulière, puisqu’il s’agira du premier stage du comité départemental organisé au sein d’une structure de la communauté d’agglomération de BastiaCosec Bertucci de Furiani.Horaires« Babies » : Mercredi de 11h à 12h« Dragon 1 » : Mardi de 17h à 18h et jeudi de 17h30 à 18h45.« Dragons 2 » : Mercredi de 10h à 11h et le jeudi de 17h30 à 18h45.