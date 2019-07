Nombreuses interventions ces derniers jours des Maîtres Nageurs Sauveteurs des postes de Balagne

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les activités des différents postes de secours plages sur le littoral de la Balagne ont été chargées durant ces deux journées du Dimanche 28 et Lundi 29 juillet 2019 et ce en raison de condition météorologiques difficiles mais aussi, il faut bien le dire, à cause de l'inconscience de certains qui mettent leur vie en dangers mais aussi celle des autres.



Fort heureusement, en prévision de ces détériorations atmosphériques, des surveillants ont été appelés en renfort et ont armé les 7 postes de surveillance plage de Balagne et le SIS de la Haute-Corse a mobilisé 8 sapeurs-pompiers pour le GRIMA Balagne comme il se devait.







Malgré les actions de prévention et les appels à la prudence réalisés par les surveillants des postes de secours, force a été de constater que de nombreux baigneurs ont été en difficultés en raison de courants particuliers autour de des zones de baignades.

Grace à la surveillance active réalisée par les Sapeurs-Pompiers du SIS de la Haute-Corse à partir des postes de secours plages, 12 personnes ont pu être secourues alors qu’elles étaient emportées vers le large, 11 personnes ont été mises en sécurité et 1 personne a été victime d’un début de noyade de stade 2 nécessitant sa prise en charge médicale et son évacuation au CH Calvi.





Les sauveteurs du Poste de Secours de Lumio sont intervenus au profit de 6 baigneurs en difficultés et d’une personne victime d’un début de noyade.

À 10h15 ce Lundi, les Sapeurs-Pompiers du poste de Lumio sont partis au secours de 2 italiennes d’une dizaine d’années entraînées vers le large en raison d’un fort courant. Lors de cette intervention, les sauveteurs ont dû également intervenir au profit de 4 adultes dont 1 victime d’un début de noyade de stade 2 qui nécessita sa prise en charge médicale et son évacuation par ambulance vers l’hôpital de Calvi.



À 14 heures et au même endroit un enfant de 10 ans a également été emporté par le courant, récupéré et ramené à ses parents par les sauveteurs du SIS de la Haute-Corse.



Les sauveteurs du Poste de Secours de la plage de Bodri (commune de Corbara) sont intervenus à deux reprises Lundi 29 Juillet pour des adultes emportés vers le large en raison des courants, vers 11h30 et 12h00.





Les sauveteurs de la plage de l’Ostriconi (Commune de Palasca) ont réalisé 3 mises en sécurité sur les dernières 48 heures (2 dimanche et 1 lundi). Lundi à 14h30, les sapeurs-pompiers ont récupéré un enfant de 10 ans emporté vers le large par le courant.



Plus que jamais, un appel à la prudence est lancé à tous les baigneurs à qui nous recommandons de se renseigner et de prendre toutes les informations auprès des postes de secours mais aussi en respectant quelques règles de base avant de se mettre à l'eau.