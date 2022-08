"No Arte", le nouveau concept du peintre Pierre-Paul Marchini

Originaire d’Ajaccio, Pierre-Paul Marchini est une des figures montantes de l'art contemporain. Il s’inscrit dans les 50 nouveaux maîtres de l’art contemporain, aux côtés des maîtres comme Kandisky ou Pollock. Parmi ses buts : démocratiser l'accès à ses toiles en lançant son tout nouveau site internet : "Un monde ailleurs". L’artiste a débuté la peinture il y a une quinzaine d’année trouvant vite sa voie dans le travail à l’huile qui lui permet de créer des effets incomparables. Aujoud’hui il est pas maitre dans l’abstraction et l’informel. Ses œuvres absolument modernes oscillent entre un abstrait tantôt lyrique, tantôt décoratif. « En passant du pinceau au couteau avec un geste plus large, je me sens plus proche de ma réalité émotionnelle et artistique » explique-t’il .Si ses méandres géographiques traduisent les élans de son âme, on retrouve aussi dans son travail son amour de la Corse, avec un style qui exprime la diversité de tons et des nuances de l’Île de Beauté. En détournant la théorie des couleurs et en exploitant chacun des matériaux, il opère une rupture avec les canons classiques. Pierre-Paul Marchini dépasse la simple représentation en plongeant dans la pure psyché. La couleur est portée à son paroxysme sous une grande liberté. « L’Art est vie, l’Art est violence ! Il naît dans les dissonances, dans les courants tumultueux, jamais dans le calme et le silence. Celui qui crée transmet une idée, il la prend au fond de lui-même mais en fait, elle vient d’ailleurs, de ces mondes inconnus et hauts qui font notre être. Il crée comme il crierait, rompant l’harmonie établie puis redevient serein, un court instant, comme en pause entre deux vies ».Pierre-Paul Marchini expose régulièrement en galeries parisiennes et corses. Il a exposé à la Fiac en 2012 et remporté le 3prix de peinture au grand concours international d’art contemporain en 2014. Exposé au Louvre et à l’Espace Cardin à Paris mais aussi à New York, Vienne, Miami, Venise, Florence, Palerme.En 2019 il a décidé de s'affranchir des codes du marché de l'art pour proposer ses œuvres à prix atelier sans intermédiaires. Une démarche avant-gardiste qui va donner naissance au mouvement « No Arte ».Se servant de Facebook comme galerie, une forte demande s’en est suivie et Pierre-Paul Marchini continue à démocratiser l'accès à la toile en lançant son tout nouveau site internet : " Un monde ailleurs".