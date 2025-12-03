Nazione ne présentera pas de candidats aux municipales à Ajaccio et Bastia

Dans un communiqué, Nazione considère qu’une participation au scrutin ne ferait « qu’ajouter de la confusion à la confusion ». En conséquence, aucune investiture officielle ne sera accordée pour ces deux communes.



Le parti précise toutefois que chaque militant reste libre de ses choix et de son engagement local, à condition de ne pas se prévaloir d’un soutien officiel de Nazione en dehors des décisions formellement adoptées.



Le mouvement replace cette décision dans un contexte démographique et politique qu’il juge préoccupant, évoquant notamment « l’arrivée massive de Français » sur le territoire corse, particulièrement à Ajaccio et Bastia. Nazione appelle à un « combat politique commun » et réaffirme la nécessité, selon elle, de redéfinir le corps électoral afin que les décisions futures soient prises par ceux qu’elle considère comme appartenant à la « communauté historique » corse.



Pour Nazione, ce choix constitue à la fois « un acte de lucidité », « un acte de dignité » et « un pari sur le redéploiement du mouvement national ». Le mouvement annonce en revanche qu’il sera présent dans les autres communes de Corse.



Enfin, Nazione réaffirme sa disponibilité pour travailler à la construction d’une « véritable dynamique patriotique », qu’elle juge indispensable pour faire face aux enjeux politiques à venir sur l’île.