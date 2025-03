National 3: Corte tient tête à l'OM à Marseille (1-1)

Complexe sportif de La Gardi. OM et Corte 1-1 (score acquis à la pause). Les buts: Kabamba (39e) pour l'OM; Menozzi (23e) pour Corte.

Arbitres: M. Daumas assisté de MM. Leterre et Ammar.





OM

Gomis, Clement, Koum Abondo, Trigano, Said Mmadi, Sparagnas, Abdellah, Issanga, Âne Lago, Sidi Ali, Kabamga, Abdallah Mfoihaia, Bichet, Seha, Sellami, Ibrahim.



Corte

Luciani, Menozzi, Perotto, Machado, Sodini, Ait Yahya, Marietti, Ait Bassou, Tamboura, Fonovich, Fanni, Romane, Segarel, Boussemart.





Les Cortenais ne se posaient pas de question en prenant le match à leur compte dès l'entame et Tamboura était déjà en bonne position après dix minutes de jeu. Malheureusement, son duel avec Gomis était remporté par le portier marseillais. Même si Issanga tentait de lancer la machine marseillaise, ce sont les Cortenais qui parvenaient à trouver la faille à la 23e minute. Fonovich jouait le corner avec Dimitri Menozzi qui se décalait pour décocher une superbe frappe enveloppée et trouver la lucarne opposée de Gomis: 1-0.





Corte continuait de pousser, mais sur un contre lancé depuis ses 16 mètres par Clément, Issanga pouvait centrer devant les buts de Luciani et Kabamba, d'une tête puissante au point de penalty pouvait tromper le portier cortenais pour l'égalisation : 1-1 (39e). Fort heureusement, cinq minutes plus tard, le but de Said Mmadi était refusé pour un hors-jeu évident. Dans la foulée c'est Luciani qui se mettait en évidence en sortant du bout du pied un pointu d'Issanga.





De retour des vestiaires, les Cortenais repartaient de plus belle et multipliaient les assauts devant le but de Gomis. Perotto puis Marietti et Fonovich mettaient Gomis à contribution tandis que la défense cortenaise, regroupée autour Sodini, se montrait imperméable. À l'inverse, les hommes de Faderne auraient pu rentrer avec les 3 points de la victoire.



"Nous avons eu une multitude d'occasions et plus spécifiquement sur la fin de la rencontre. Tamboura s'est retrouvé à nouveau deux fois devant le gardien. La première fois sa frappe est passée au dessus et la deuxième fois, à cinq minutes de la fin, c'est Gomis qui est bien sorti. C'est encore un match que nous devions gagner, comme à Montpellier et nous devons nous contenter du nul. C'est tout de même bien pour le moral du groupe", a soutenu David Faderne à l'issue de la rencontre.

La prochaine journée aura lieu le 22 mars. Corte recevra Montpellier à 16 heures.