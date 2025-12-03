Natali in Aiacciu - C'est parti pour un mois de festivités

"C'est toute une ville qui est en fête"

Stéphane Sbraggia maire d'Ajaccio



"Nous sommes très heureux d'ouvrir cette période. C'est un moment magique pour la ville d'Ajaccio qui va se transformer pendant un mois en un véritable village de Noël dans l'hyper centre et je pense aussi à nos quartiers de la ville (Noël s'invite dans nos quartiers) et au travail exceptionnel réalisé par les maisons de quartier, les associations et les centres sociaux. C'est toute une ville qui est en fête. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous présenter quelques petits changements cette année que vous découvrirez, avec des rendez-vous immanquables, des festivités, des fêtes musicales, le Trail, la patinoire et des jeux pour les enfants." Le maire a rappelé également que les fêtes sont un moment consacré à la solidarité. "Il y a le chalet des associations, c'est aussi ça l'esprit de Noël, avoir une pensée généreuse et réconfortante pour celles et ceux qui sont parfois seuls et qui peuvent souffrir." Il a salué les exposants du marché et a remercié les agents de la ville, de la CAPA, de l'OIT, l'ensemble des partenaires. "C'est une édition qui commence bien, il y a du monde, de la joie".

Le Cardinal Bustillo a ensuite béni le marché de Noël. "On a besoin de chaleur, de lumière quand on voit la situation internationale (...) on a besoin de croire et d'espérer. C'est avec beaucoup de joie que je vais bénir ce lieu pour que nous vivions un temps d'amitié, d'unité, de courage et d'espérance."