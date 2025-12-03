Natali in Aiacciu - C'est parti pour un mois de festivités

Les festivités ont débuté vendredi soir avec la très attendue arrivée en bateau du père Noël au port Tino-Rossi. À17h30, les familles étaient nombreuses sur le quai pour voir arriver le père Noël depuis la mer. "Il arrive" lançaient les enfants dans la foule. Il a fait son entrée dans le port au son de la mythique chanson de Tino Rossi "Petit papa Noël". Dès qu’il a posé un pied à terre, accueilli par les élus de la ville, le père Noël s'est offert un immense bain de foule. Il a pris le temps de saluer les familles et de faire des photos souvenirs avec les enfants tout au long de son parcours. "Père Noël, père Noël" scandaient les enfants. Il a traversé la place Foch où familles et enfants ont continué de venir à sa rencontre, avant de regagner sa maison sous les applaudissements.
L’autre temps fort du top départ des festivités a été l’inauguration du marché de Noël sur la place Campinchi, avec le traditionnel décompte pour lancer les illuminations de l'hôtel de Ville.
"C'est toute une ville qui est en fête"
Stéphane Sbraggia maire d'Ajaccio
"Nous sommes très heureux d'ouvrir cette période. C'est un moment magique pour la ville d'Ajaccio qui va se transformer pendant un mois en un véritable village de Noël dans l'hyper centre et je pense aussi à nos quartiers de la ville (Noël s'invite dans nos quartiers) et au travail exceptionnel réalisé par les maisons de quartier, les associations et les centres sociaux. C'est toute une ville qui est en fête. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous présenter quelques petits changements cette année que vous découvrirez, avec des rendez-vous immanquables, des festivités, des fêtes musicales, le Trail, la patinoire et des jeux pour les enfants." Le maire a rappelé également que les fêtes sont un moment consacré à la solidarité. "Il y a le chalet des associations, c'est aussi ça l'esprit de Noël, avoir une pensée généreuse et réconfortante pour celles et ceux qui sont parfois seuls et qui peuvent souffrir." Il a salué les exposants du marché et a remercié les agents de la ville, de la CAPA, de l'OIT, l'ensemble des partenaires. "C'est une édition qui commence bien, il y a du monde, de la joie".
Le Cardinal Bustillo a ensuite béni le marché de Noël. "On a besoin de chaleur, de lumière quand on voit la situation internationale (...) on a besoin de croire et d'espérer. C'est avec beaucoup de joie que je vais bénir ce lieu pour que nous vivions un temps d'amitié, d'unité, de courage et d'espérance."
Pour ce premier soir, la place Campinchi était pleine à craquer. Prochain temps fort, la grande parade le 14 décembre.
Natali in Aiacciu, ce sont près de 60 chalets installés sur les places Campinchi (gastronomie) et Foch (artisanat), des soirées musicales au marché de Noël tous les vendredis et samedis, une patinoire place Campinchi, la Maison du Père Noël place Foch, des animations chaque jour pour les enfants…
Le programme complet
