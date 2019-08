"Napulione à Sant'Elena" mercredi soir dans la citadelle de Calvi

Napulione à Sant'Elena - un empereur au bout du monde" est le 4e épisode d’un projet théâtral unique au monde. Sept spectacles différents, consacrés à la plus célèbre des familles, les Bonaparte. Cette pièce de théâtre sera présentée ce mercredi 14 aout à 21 heures, place du Tribunal dans la citadelle de Calvi à l'occasion de l’anniversaire des 250 ans de la naissance de Napoléon Bonaparte. Qui mieux que le metteur en scène Orlando Forioso pouvait s'attaquer à une telle oeuvre?

TeatrEuropa s’est lancé en 2012 un défi qui semblait plus une folie qu’un projet réalisable. L’ambition était de raconter chaque année un des membres de la famille Bonaparte, pour mieux comprendre non seulement le “Mystère Napoléon” mais aussi pour enquêter sur une famille méditerranéenne.

“Les Bonaparte” offrent une façon originale et unique de découvrir les dynamiques et les mécanismes d’une famille nombreuse corse.

Et quelle famille !

Sur Napoléon Bonaparte, empereur des français, tout a été écrit ou presque, par des experts et par des romanciers, par des dramaturges et par des historiens. Ce que l’on connaît un peu moins, c’est l’histoire du reste de la famille, et surtout, on a négligé l’importance qu’a pu revêtir le fait d’être né en Corse, l’année même de la défaite de Ponte Novu.

Ce projet étant mené par une compagnie théâtrale corse, il était important de réfléchir sur certains évènements qui relient l’histoire de la Famille à l’Histoire de la Corse.

On sait que Charles Bonaparte était le bras droit de Pascal Paoli, et qu’il a partagé avec sa femme Letizia l’âge d’or de l’indépendance de la Corse. Le jeune couple avait déménagé d’Ajaccio pour s’installer à Corte, capitale de la Nation Corse, gouvernée par le Général Paoli. D’ailleurs, c’est là que naîtra le fils aîné, Joseph. Les Bonaparte ont partagé, appris et collaboré à la “Naissance d’une Nation”, comme dirait le réalisateur américain Cecil B. DeMille.

Letizia était enceinte de cinq mois de Napoléon, et il semble qu’elle ait été sur le champ de bataille, ou aux abords. La défaite et la fuite deviennent vérité, puis légende, en ce qui concerne la gestation du célèbre fils cadet: la course vers le Monte Rotondo, l’âne qui la portera au-delà de la montagne, le retour à Ajaccio, et enfin la naissance de Napoléon le jour de l’Assomption.

Plusieurs années plus tard, face à la Révolution Française, à laquelle les Bonaparte ont participé depuis Ajaccio, et après le chaos post 1789, qui, parmi tous les hommes politiques, ou les militaires, aurait pu donner un cours nouveau à la France ? Les cinq siècles d’unité de la France n’auraient jamais pu être mis en doute, et donc, qui aurait pu penser à un nouvel ordre institutionnel stable? La connaissance de la création de l’Etat de Corse a-t-il eu une incidence? Est-ce pour cela que les trois frères Bonaparte ont su gérer le 18 Brumaire? Que l’Empereur des Français fût corse, c’est une coïncidence ou une conséquence? Quel rôle a joué la Famille? Les relations de Napoléon avec ses frères et soeurs ont-elles eu une incidence sur l’évolution de la nouvelle ère? Ont-elles eu une incidence sur les choix de l’Empereur? Qui étaient les Bonaparte? D’où arrivaient-ils? Qu’ont-ils réellement fait?

Un spectacle de théâtre n’est certes pas un congrès d’historiens et d’intellectuels: c’est un terrain miné de doutes et de petites histoires qui deviennent emblématiques pour l’humanité. Voici donc la naissance d’une série, d’un feuilleton, d’une fiction théâtrale, diffusée par épisodes, pour mieux connaître LES BONAPARTE – UNE FAMILLE CORSE.





Projet théâtral pluriannuel, commencé en 2012, et qui se termine donc en 2019

Projet unique en son genre, interprété par des acteurs corses plurilingues. Difficile à imiter. Chaque épisode révèle sur la scène, la présence de deux ou plusieurs membres de la famille, aux prises avec une problématique: leur tentative pour la résoudre conduit le public à assister à des dialogues qui peuvent parfois sembler des règlements de comptes entre frères, soeurs et mère. La grande Histoire reste à la porte, la petite histoire, les petits évènements sont la narration naturelle qui ramène alors le spectateur vers des évènements historiques authentiques. Voici une famille, comme tant d’autres familles méditerranéennes, avec ses rancoeurs, ses sympathies, ses haines, ses joies, ses peurs et ses inquiétudes.

Chaque épisode a une durée d’une heure, et les personnages s’expriment en utilisant les langues les plus conformes à leur personnalité et à leur vécu. Comme dirait Marguerite Yourcenar, parlant des “Mémoires d’Hadrien”: “Ce monument, je l’ai construit avec de vraies pierres et des pierres fausses.” A la base de l’écriture dramaturgique, il y a une exigence historique irréprochable, mais le point de départ de chaque épisode est théâtral, et donc improbable. La saga théâtrale des Bonaparte peut être présentée dans son intégralité, soit sur un court laps de temps (une semaine ou dans un délai plus dilué), ou séparément. Quoi qu’il en soit, l’ensemble sera un hommage à la Corse, à son histoire et à sa langue à l’occasion des deux cent cinquante ans de la naissance de Napoléon. Le Théâtre vient en aide à l’Histoire.



Quatrième épisode théâtral NAPULIONE A SANT’ELENA | UN EMPEREUR AU BOUT DU MONDE.

Napoléon Bonaparte - Jean-Marie Orsini

François Antommarchi - Thomas Bronzini

Betsy Belcombe - Iris Leonetti

Letizia Ramolino Bonaparte - Marie-Paule Franceschetti

Place du Tribunal Citadelle Calvi 21 heures

Tarifs : 10 € et 8 € tarif réduit