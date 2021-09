"Musanostra" : Un numéro hors-série sur Dante

«C’est la première fois que nous consacrons un numéro spécial à un auteur » souligne Marie-France Bereni-Canazzi, présidente de Musanostra. «En cette année où l’on fête dignement les 700 ans de la disparition du poète, on a voulu faire quelque chose de différent. C’est une œuvre collective. On a fait un appel à textes et cette revue renferme ainsi des aspects variés. Des personnalités, des auteurs, des chercheurs de tous horizons y ont contribué. Leurs approches ont permis de proposer ici une édition vivante, aussi dynamique que l’œuvre dont il est difficile d’épuiser les significations ».



« Dans une dynamique de coopération avec la région Toscane et la ville de Florence, la Collectivité de Corse et la ville de Bastia ont choisi de participer aux célébrations mondiales en s’appuyant sur le savoir-faire des associations bastiaise » déclare Pierre Savelli, maire de Bastia. « Au premier rang de ces associations, Musanostra nous propose d’explorer Dante au travers de la Divine Comédie, mais également en exploitant les dimensions littéraires, poétiques, linguistiques, mystiques, mythiques, symboliques, théologiques, politiques et plastiques de son œuvre».





L’ouvrage d’une centaine de pages, magnifiquement illustré, est désormais en vente dans les librairies. On y parcourt une belle introduction de Kevin Patroni

Le samedi 9 octobre à 18h lors d’un café littéraire place Vattalapesca à Bastia, plusieurs collaborateurs à la revue interviendront pour parler de leur démarche et de leur participation.