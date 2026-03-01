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Municipales en Corse - Les résultats des 7 dernières communes


La rédaction le Dimanche 22 Mars 2026 à 20:00

Le second tour des municipales 2026 est clos. En Corse où 7 communes devaient encore désigner leur nouveau conseil municipal, l’ensemble des résultats est désormais disponible pour Ajaccio, Sartene, Ota, Cargese, Bastia, Tox, et Muru. Scores des listes, taux de participation, élus etc. Accédez aux derniers résultats dès 20 heures en consultant le lien ci-dessous



Municipales en Corse - Les résultats des 7 dernières communes
Les résultats du second tour des élections municipales 2026 sont publiés ce 22 mars 2026 depuis 20 heures.
Pour connaitre les résultats officiels, sur l'une ou l'autre des deux photos.





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