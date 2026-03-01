Municipales en Corse - Les résultats des 7 dernières communes

Les résultats du second tour des élections municipales 2026 sont publiés ce 22 mars 2026 depuis 20 heures.
Pour connaitre les résultats officiels, sur l'une ou l'autre des deux photos.
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Tox - Jules-François Durastanti l’emporte au second tour
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Muru - Laetitia Leonetti l'emporte au second tour, une victoire serrée et historique
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Municipales. Jean-Claude Donzella l'emporte largement à Cargèse
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Municipales. À Ota, la liste d’union Maranelli-Lunardi emporte les faveurs des électeurs
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Zonza Santa Lucia : Jacky Bartoli élu maire par sa majorité, l’opposition absente