Municipales. Jean-Claude Donzella l'emporte largement à Cargèse

Jean-Claude Donzella et sa liste « Inseme per Carghjese » s’imposent au second tour des élections municipales à Cargèse avec 65,87 % des suffrages, soit 720 voix face à Jérôme Alessandri et « Carghjese Dumane » qui emportent 373 voix.



Jean-Claude Donzella succèdera donc au maire sortant François Garidacci. Son équipera occupera 13 sièges au conseil municipal, contre 2 pour la liste de Jérôme Alessandri.



Au terme de cette élection, Jean-Claude Donzella s’est dit très heureux de cette affluence de voix qui l’a touché et le dote d’une grande responsabilité envers les Cargesiens. « Après avoir fait un point sur les dossiers en cours avec l’équipe municipal sortante, nous nous mettrons au travail. L’une de nos premières actions concernera le centre aéré dont on doit faciliter la réouverture en fonction de notre marge de manœuvre. Il est essentiel de se consacrer au bien-être de tous et de faciliter le quotidien des habitants. Avec mon équipe, nous tenons à remercier nos 720 électeurs. Nous serons toujours à leur écoute », a-t-il réagit.





Pour rappel, au premier tour, trois listes étaient en lice. Jean-Claude Donzella était arrivé en tête avec 45,81 % des voix, devant Jérôme Alessandri, crédité de 33,9 %. Stéphane Zanettacci, qui conduisait la liste « Per un avvene cumunu », avait obtenu 20,29 %.



À l’issue de ce premier tour, ce dernier avait annoncé son retrait sans donner de consigne de vote, appelant néanmoins le futur conseil municipal à « travailler dans l’intérêt des Cargésiens et du village ».