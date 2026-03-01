Municipales. Stéphane Sbraggia retrouve son fauteuil de maire d'Ajaccio

Et de trois pour la majorité municipale sortante ! La liste « Forza Aiacciu », conduite par le maire sortant Stéphane Sbraggia, arrive en tête ce dimanche au second tour des élections municipales avec 46,51% des suffrages (11 033 voix), lui permettant de retrouver son fauteuil de maire et d'assurer à son équipe 36 sièges au conseil municipal.



Face à lui, la liste d’union nationaliste « Aiacciu Vivu », menée par Jean-Paul Carrolaggi, et soutenue par Femu a Corsica et Core in Fronte, réalise une percée notable avec 40,85 % des suffrages, tandis que François Filoni, à la tête de « Gagner Ajaccio », soutenue par le Rassemblement national, Mossa Palatina et l’UDR, obtient 12,64 % des voix.



Si cette victoire se place donc dans la continuité, elle revêt toutefois un caractère particulier : c’est la première fois que Stéphane Sbraggia se présentait en son nom, après avoir succédé à Laurent Marcangeli lors du précédent mandat.« C’est ma première élection à titre personnel, donc évidemment, c'est une satisfaction personnelle, mais que je partage collectivement, parce que c'était d'abord et avant tout une aventure humaine », s’est-il réjouit en mettant en exergue « un résultat qui confirme et valide le travail entrepris depuis de nombreuses années ». « Cela montre que nous avons proposé un projet qui est cohérent même s’il n'est pas totalement abouti. Tout ce que nous avons fait, nous l’avons dit pendant la campagne, il y a beaucoup de choses qui doivent être certainement améliorées, mais nous l'avons fait avec sincérité et sérieux, et je pense que c'est ce qui a séduit les électeurs et les électrices », a-t-il souligné en ajoutant : « Durant cette campagne, j'ai appris beaucoup de choses auprès des Ajacciens que j'ai rencontrées dans tous les quartiers. J'en ai tiré beaucoup d'enseignements et j'entends aussi des messages ce soir ».



Dans le même temps, le scrutin est marqué par une progression significative de la famille nationaliste dans la cité impériale. Avec près de 10 000 voix, la liste « Aiacciu Vivu » enregistre un niveau inédit à Ajaccio et obtient 10 sièges au conseil municipal, confirmant une dynamique déjà observée au premier tour. « C’est la première fois qu’on fait autant à une élection municipale à Ajaccio, mais il n’y a que la victoire qui est belle. C’est vrai que nous avons réduit l’écart avec la mairie, mais le différentiel se fera grâce au nombre de procurations », a estimé la tête de liste d’Aiacciu Vivu en taclant également le report des voix des électeurs qui avaient choisi la liste de Pascal Zagnoli au premier tour. « Je pense que certains nationalistes ont voté pour la mairie en place, ce qui est quelque chose de difficilement compréhensible ».



François Filoni et le Rassemblement National reculent pour leur part de plus de 1300 voix par rapport au premier tour, mais emportent 3 sièges au conseil municipal. « Le vote utile l'a emporté, mais il y a quand même une volonté de changement sur Ajaccio », a réagi le secrétaire territorial du RN en ajoutant : « Je pense que le docteur Carrolaggi, en étant deuxième, a attiré vers lui tous ceux qui avaient envie du changement. Nous allons faire notre entrée au conseil municipal avec un groupe qui fera en sorte que les Ajacciens qui n'ont pas la parole aujourd'hui l’auront demain au conseil municipal. C’est quand même la première fois que le RN entre au conseil municipal d’Ajaccio et on peut s’en féliciter ».



À noter que le taux d'abstention s'élève à 34,49 % dans la cité impériale.