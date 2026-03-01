Football Grand Sud - La SVARR remporte le derby, l'ASPV assure

Le coup d'envoi de ce week-end de ballon rond, pour les clubs du secteur Grand Sud, a eu lieu samedi du côté de Levie avec la rencontre comptant pour les quarts de finale du Challenge Alex Stra. En cette occasion la formation de l'AS Rocca Taravu recevait à Ciniccia son homologue de la Costa Verde. Les locaux, dont c'est la première apparition cette saison sur la scène insulaire au sein du championnat de Régional 4, ont subi la loi de leurs hôtes évoluant en Régional 2, sur la marque lourde de 5 buts à 0.





Ce dimanche après-midi, place était laissée au championnat de Régional 1 pour lequel le leader du Valincu recevait le Sud FC, alors que l'ASPV affrontait la Casinca au stade du Pruneddu. Sur la pelouse du stade Jacky Santucci, les joueurs du Valincu ont remporté ce derby retour du Grand Sud en s'imposant 3 buts à 1. Un succès précieux qui maintient la SVARR en tête du championnat avec toujours 4 points d'avance sur Corte qui s'est imposé sur le terrain de Bocognano. De son côté, l'AS Porto-Vecchio en disposant de la Casinca sur ce même score conforte sa place dans le top 4 et assure surtout son maintien à ce niveau de la compétition.

Enfin le championnat de R3 se mettait à jour avec l'ASPV qui rendait visite, cet après-midi, au GFCB Lucciana. Les réservistes porto-vecchiais se sont imposés sur le terrain du deuxième de ce championnat sur la marque de 2 buts à 0 et poursuivent leur remontée au classement.