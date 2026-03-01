Rugby régional - Les Ponettes totalisent, le CRAB chute encore

Si les clubs corses étaient, de manière générale, au repos ce week-end, deux mettaient leur calendrier à jour, ce dimanche. Ainsi en Régionale 1, le CRAB recevait la formation de Six Fours le Brusc à Lumiu. Les Balanins, en lutte pour le maintien, menaient la rencontre jusqu'à la 78e minutes moment choisit par les visiteurs pour marquer un essai décisif qui leur permettait d'empocher le gain du match sur le score de 22 à 20. Les Balanins concèdent un nouveau revers à la maison, et même le bonus défensif a bien du mal à apporter une quelconque consolation.

En milieu de journée, les Ponettes jouaient sur le terrain du Rassemblement les Infernales de la Cadière. Les Bastiaises n'ont pas fait dans le détail en l'emportant, très largement, 93 à 0. Un succès largement bonifié qui leur permet de faire un break décisif , en tête du classement, à deux journées du dénouement de la saison régulière.

Chez les jeunes, au niveau des cadets, dans le championnat R1, Cismonte a été battu de justesse 21 à 20 par Draguignan, alors que du côté du championnat de R3 défaite plus lourde pour Cismonte face au RC du Golfe 47 à 26. Dans les rangs du RC Ajaccio, en cadet R2, le RCA s'est incliné face au Stade Laurentin 50 à 31, alors que leurs ainés à savoir les juniors R2 ont dominé le RC du Golfe 66 à 10.