Tox - Jules-François Durastanti l’emporte au second tour

En conséquence, la liste de Jules-François Durastanti obtient 6 sièges, contre 1 siège pour celle de Brigitte Ottaviani.

Une avance qui s’inverse entre les deux tours

Au premier tour, Brigitte Ottaviani était arrivée en tête avec 62 voix (38,51 %), devant Jules-François Durastanti (60 voix, 37,27 %), tandis que la liste « Aiò tutti » de Pascal Chessa avait obtenu 39 voix (24,22 %).

Le second tour a donc rebattu les cartes, avec un report de voix qui permet à Jules-François Durastanti de prendre l’avantage et de s’assurer la majorité au conseil municipal.

