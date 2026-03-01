Tox - Jules-François Durastanti l’emporte au second tour

En conséquence, la liste de Jules-François Durastanti obtient 6 sièges, contre 1 siège pour celle de Brigitte Ottaviani.
Une avance qui s’inverse entre les deux tours
Au premier tour, Brigitte Ottaviani était arrivée en tête avec 62 voix (38,51 %), devant Jules-François Durastanti (60 voix, 37,27 %), tandis que la liste « Aiò tutti » de Pascal Chessa avait obtenu 39 voix (24,22 %).
Le second tour a donc rebattu les cartes, avec un report de voix qui permet à Jules-François Durastanti de prendre l’avantage et de s’assurer la majorité au conseil municipal.
Une avance qui s’inverse entre les deux tours
Au premier tour, Brigitte Ottaviani était arrivée en tête avec 62 voix (38,51 %), devant Jules-François Durastanti (60 voix, 37,27 %), tandis que la liste « Aiò tutti » de Pascal Chessa avait obtenu 39 voix (24,22 %).
Le second tour a donc rebattu les cartes, avec un report de voix qui permet à Jules-François Durastanti de prendre l’avantage et de s’assurer la majorité au conseil municipal.
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