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Tox - Jules-François Durastanti l’emporte au second tour


La rédaction le Dimanche 22 Mars 2026 à 20:39

À l’issue du second tour des élections municipales à Tox, la liste « ENSEMBLE POUR TOX », conduite par Jules-François Durastanti, arrive en tête avec 75 voix, soit 52,45 % des suffrages exprimés (43,35 % des inscrits). Elle devance la liste « Tocchisu, una via nova », menée par Brigitte Ottaviani, qui recueille 68 voix (47,55 % des exprimés, 39,31 % des inscrits).



(Photo Pierre Bona)
(Photo Pierre Bona)
En conséquence, la liste de Jules-François Durastanti obtient 6 sièges, contre 1 siège pour celle de Brigitte Ottaviani.
Une avance qui s’inverse entre les deux tours
Au premier tour, Brigitte Ottaviani était arrivée en tête avec 62 voix (38,51 %), devant Jules-François Durastanti (60 voix, 37,27 %), tandis que la liste « Aiò tutti » de Pascal Chessa avait obtenu 39 voix (24,22 %).
Le second tour a donc rebattu les cartes, avec un report de voix qui permet à Jules-François Durastanti de prendre l’avantage et de s’assurer la majorité au conseil municipal.
 




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