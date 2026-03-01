Municipales. Aiacciu Vivu veut « faire tomber la dernière citadelle »

Unir les forces



Elle adresse également un message aux électeurs de la liste Stintu Aiaccinu, conduite par Pascal Zagnoli : « Il m'est impossible d'imaginer que vous ferez le choix de l'équipe sortante, tenante d'un système clientéliste et archaïque, dénoncé historiquement par le mouvement national. Quels que soient les problèmes, quels que soient les disputes, les divergences ou les différences de stratégie, un nationaliste ne peut voter que nationaliste ». Jean-Paul Carrolaggi enfoncera le clou. « Dimanche prochain, ce n'est pas le tour de chauffe des élections territoriales qui arriveront en leur temps. Nous sommes tous Ajacciens et nous ne prenons nos directives ni à Paris, ni à Bastia. Dimanche prochain, c'est bel et bien l'avenir d'Ajaccio, l'avenir de notre ville qui se joue ». Selon le médecin généraliste, « de très nombreux militants ou soutiens » de cette liste ont d’ailleurs « déjà assuré de leur volonté de voter » pour Aiacciu Vivu au 2e tour. Il en appelle en outre à « tous les nationalistes et tous les patriotes » : « Quelles que soient les différences ou même les différends, vous ne porterez pas sur votre conscience le poids de la défaite »



Plus surprenant, la tête de liste d’Aiacciu Vivu se tourne également vers électeurs qui au premier tour ont opté pour la liste du Rassemblement National conduite par François Filoni. « Je n'ai pas besoin ici de rappeler le fossé idéologique et politique qui nous sépare du Rassemblement National. Je sais en revanche que beaucoup de ces électeurs ne sont pas de jeunes dangereux extrémistes. La plupart d'entre eux, principalement des quartiers populaires, sont confrontés quotidiennement aux mêmes problèmes que les autres : la précarité, la cherté des loyers, le manque de transports en commun, le trafic de drogue, l'insécurité, la montée du communautarisme », précise le candidat, « Ils font partie de ce peuple d'Ajaccio qui souffre par-dessus tout de l'immense mépris de la majorité sortante, qui ne se souvient de lui qu'au moment des élections. Ces Ajacciens exclus de l'affairisme triomphant, enfermés dans leur quartier et qui vont passer au-dessus de leur tête un téléphérique qui leur est parfaitement inutile. Nous comprenons leur colère et refusons de les stigmatiser ».



« Nous ne laisserons pas voler cette élection »



Jean-Paul Carrolaggi tient par ailleurs à dénoncer ce qu’il estime être des « magouilles » de la majorité sortante. « Comment ne pas s'étonner par exemple qu’Aiacciu Vivu arrive en dernière position avec 31 voix dans le deuxième bureau, présidé comme par hasard par le premier adjoint, alors que le scrutin nous place en première ou deuxième position dans tous les autres bureaux de la ville, y compris dans les deux bureaux de la résidence des îles. Je ne sais pas encore comment ils ont fait, mais ils l'ont fait ! Je vous le dis haut et fort, nous ne laisserons pas voler cette élection », martèle-t-il en soutenant que les « atteintes à la démocratie ne commencent pas le jour du scrutin ». « Elles prennent la forme de procurations extorquées à des familles, auxquelles on fait miroiter un logement HLM ou l'effacement d'une dette. Ce sont aussi les votes échangés contre la promesse d'un recrutement à la ville ou à la CAPA. Sans parler du véritable harcèlement téléphonique que subissent les employés municipaux pour participer au meeting du maire candidat, et bien entendu, déposer leur butin Sbraggia dans l'urne », grince-t-il.



Mais il en revient rapidement aux enjeux de ce scrutin « historique » pour la cité impériale. « Nous devons absolument saisir une occasion qui ne se représentera peut-être plus. Dimanche 22 mars doit rester dans les mémoires comme la date qui a vu la victoire des nationalistes et des forces de progrès dans les trois principales élections », scande-t-il avant de conclure : « Nous avons fait taire les sceptiques, ceux qui il y a encore quelques mois doutaient de notre démarche et de la force de notre union, ceux qui pensaient que les résultats du sondage étaient bidonnés. Dimanche prochain, nous allons définitivement démontrer que nous avions raison ».