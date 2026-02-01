Municipales. À l’Île-Rousse, Pierre-François Bascoul dévoile sa liste et appelle à “écrire la suite de l’histoire”

C'est devant une salle comble, que l’ancien adjoint à la culture et au sport a officiellement présenté sa liste « Per L’Isula, per una cità viva » en vue des élections municipales des 15 et 22 mars, ce mardi soir au Bar du Port. Pierre-François Bascoul a d’emblée rappelé le chemin qui l’a conduit à briguer la mairie. « Il y a quatre ans, j’ai rendu mes fonctions d’adjoint parce que je ne cautionnais plus ce qui se passait dans la majorité. Au fil du mandat, des gens se sont agrégés à moi et nous avons pris conscience que tout restait à faire, qu’il y avait beaucoup d’attentes et un besoin vital en matière d’infrastructures et de lien social. La volonté de se présenter est devenue quelque chose d’évident », a-t-il indiqué.



Dans la foulée, il a insisté sur la diversité des profils qui composent son équipe. « Nous avons construit une liste qui se veut citoyenne. Les couleurs politiques sont toutes représentées, mais notre ambition n’est pas partisane. Notre seul projet, c’est d’agir pour L’Île-Rousse et pour sa ville ». Selon lui, la démarche s’est ainsi construite au contact direct des habitants. « Nous avons discuté avec les associations, le monde économique, les acteurs sportifs et culturels. Les gens sont venus d’eux-mêmes à notre rencontre pour exprimer leurs besoins quotidiens et proposer leur engagement ».



Le candidat voit également dans la présence de nombreux jeunes un signal positif. « Quand j’entends dire que notre liste est jeune, je réponds que c’est une chance. Cela signifie que la jeunesse veut s’investir pour sa ville. Elle a conscience des enjeux et porte un attachement profond à L’Île-Rousse ».



Finaliser le PLU, priorité structurante



Parmi ses engagements majeurs, Pierre-François Bascoul place la finalisation du Plan local d’urbanisme au cœur de son projet. « Nous finaliserons le PLU rapidement. C’est l’ossature, le squelette de tous nos projets, que ce soit en matière de logement, de stationnement, d’infrastructures sportives ou d’équipements scolaires », a-t-il martelé.



Le logement constitue par ailleurs, selon lui, un enjeu déterminant pour l’avenir de la commune. « Nous imposerons des quotas de logements à loyers maîtrisés et sociaux dans les futures constructions. Si nous voulons revitaliser notre école et permettre aux familles de rester ou de revenir, il faut agir concrètement sur le logement », a-t-il annoncé en faisant également de la modernisation des équipements scolaires l'un des ses priorités. « On ne peut pas laisser une école perdre des classes sans agir. Nous allons y apporter la culture, le sport, et investir dans ses infrastructures, car quand on ne met pas de moyens dans une école, elle se meurt ».



Sur le plan sanitaire, Pierre-François Bascoul propose la création d’un pôle médical et la transformation du local de dialyse en crèche. « Nous voulons que les spécialistes viennent consulter ici, pour éviter aux habitants des déplacements lourds et coûteux. Notre ambition est aussi de créer un hôpital de jour, en co-dépendance avec l’ARS », a-t-il détaillé.



Le développement des infrastructures sportives, notamment au COSEC, et le soutien à la vie associative font également partie de son programme, qu’il présente comme un levier d’attractivité et de cohésion.



Face aux problématiques récurrentes de circulation, Pierre-François Bascoul annonce en outre un plan global. « Nous proposerons un plan de circulation adapté à la haute saison et le réaménagement de plusieurs parkings. Le projet du parking de la Poste sera central, et nous étudions la possibilité d’un partenariat public-privé pour le réaliser ».



Enfin, la façade maritime constitue aussi un axe fort de sa vision. « La mer est l’identité de L’Île-Rousse. Nous voulons réaménager la Marinella et en faire un espace cohérent, attractif et respectueux, qui redonne toute sa place à la plage et aux professionnels de la mer ».



« Les six prochaines années seront décisives »



En clôture de la soirée, Pierre-François Bascoul a livré un discours empreint d’ambition. « Je suis fier d’être devant vous ce soir, fier d’être entouré par ces femmes et ces hommes qui composent cette liste. Ce sont des gens sincères, honnêtes, travailleurs, qui aiment leur ville et leurs habitants ». Appelant les électeurs à se projeter dans l’avenir, il a poursuivi. « Les six prochaines années seront décisives. Imaginez une ville où le problème du logement aura été affronté, où se garer ne sera plus un combat quotidien, où l’école sera redevenue le cœur de notre projet ». Avant de conclure par un engagement solennel : « Ce soir, devant vous, je vous fais un serment : jamais nous ne renoncerons. Toujours, nous servirons l’intérêt général et le bien collectif ».



À quelques semaines du scrutin, cette présentation marque une étape importante dans la campagne municipale à L’Île-Rousse, où trois listes devraient s’affronter pour diriger la commune durant les six prochaines années.



